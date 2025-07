"Telefono sequestrato ma non è indagato". Cosa succede nel "caso Bova"

Inizia a esserci più chiarezza in merito al "caso Bova", che riguarda i il fascicolo aperto dalla procura di Roma contro ignoti con l'ipotesi di reato di tentata estorsione nei confronti di Raoul Bova per alcuni messaggi privati che sono stati resi pubblici. Nonostante le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, il pr Federico Monzino, amico della modella Martina Ceretti non è stato iscritto nel registro degli indagati. È stato lui stesso a riferirlo in una storia Instagram pubblicata di recente: " Prendo le distanze dalla ricostruzione sui fatti accaduti nella vicenda 'Raoul Bova/Martina Ceretti'. Prendo le distanze anche dalla sua accusa nei miei confronti di una presunta estorsione. Ci tengo anche a precisare che non sono indagato, ma semplicemente come Corona e Martina sono una persona informata sui fatti. Ho già informato i miei legali di quanto pubblicato dal medesimo e dai giornali ".

L'avvocato del pr, in una nota affidata a Fanpage, ha dichiarato che l'uomo " è a disposizione della Procura. Il suo dispositivo verrà analizzato e vedremo cosa emergerà. In questa fase non è sottoposto a indagine: è stato ascoltato come persona informata sui fatti, ha rilasciato dichiarazioni e subito il sequestro del cellulare. Quando l’inchiesta sarà chiusa, valuteremo il da farsi ". Il tema è delicato e parte dalla ricezione di alcuni messaggi sul telefono di Raoul Bova da parte di un numero di telefono non presente nella sua rubrica, attualmente attribuito a quello che sembra essere un prestanome.

Questi messaggi sono stati denunciati dall'attore, che non si è piegato alle richieste, e hanno dato il via all'indagine. A effettuare tutti gli accertamenti del caso, come accade sempre in queste situazioni, è la polizia postale, che analizzerà gli smartphone interessati per estrapolare i dati importanti per capire cosa sia successo.

Al momento, l'indagine è a carico di ignoti, tutti i soggetti coinvolti attualmente sono persone informate sui fatti, come spiegato dallo stesso Pr e da Corona. Ogni altro elemento non corrisponde a informazioni che sono attualmente a disposizione.