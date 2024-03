Kate, quella talpa che ha cercato notizie tra i fascicoli della clinica ospedaliera

Oggi non si parla d’altro che della salute di Kate Middleton. Dopo la misteriosa operazione all’addome a cui la futura regina si è sottoposta lo scorso mese di gennaio, in molti si stanno chiedendo quali possano essere le condizioni di salute della moglie di William. Questo perché, a quasi tre mesi dal ricovero, ancora non si conosce né lo stato di salute esatto della Middleton né tantomeno il motivo per il quale Kate si sia sottoposta a un intervento chirurgico. I media stanno setacciando il web e le fonti di palazzo in cerca di risposte ma, per il momento, non ci sono novità. Intanto la popolarità della Middleton è in caduta libera dopo lo “scandalo” della foto ritoccata e dopo le apparizioni sibilline degli ultimi giorni. Sulla questione, il giallo si sta facendo sempre più complicato a seguito delle ultime indiscrezioni che sono trapelate tra le pagine del Daily Mirror. Come afferma il magazine inglese, ci sarebbe un’indagine interna sullo staff della London Clinic, ospedale in cui Kate è stata operata, per una fuga di notizie non autorizzata in merito alla salute della Middleton.

Pare che almeno un membro dello staff ospedaliero sarebbe stato sorpreso, nei giorni dopo l’operazione, mentre tentava di accedere ai fascicoli della futura regina. Le accuse, ancora tutte da confermare, hanno scosso l’ospedale nel centro di Londra. Più di tutto, la fuga di notizie avrebbe sconvolto l’opinione pubblica dato che l’ospedale ha una reputazione di tutto rispetto. La sua reputazione, fino ad ora, è stata sempre considerata ineccepibile ma a quanto pare le cose stavolta non sarebbero andate nel modo opportuno. Un portavoce dell'Information Commissioner’s Office ha dichiarato: " Possiamo confermare di aver ricevuto una segnalazione di violazione e stiamo valutando le informazioni fornite – si legge nel comunicato diffuso dal Daily Mail -. Crediamo fermamente che tutti i nostri pazienti, indipendentemente dal loro status, meritino totale riservatezza e riservatezza riguardo alle loro informazioni mediche ".

L’indagine, di fatto, è stata avviata anche perché, se così fosse, ci sarebbe una grave violazione della privacy e, per una personalità in vista come Kate Middleton, la riservatezza è una cosa estremamente importante. Ci sono, però, diverse cose che ancora non tornano. Perché a tre mesi dall’intervento ancora non ci sono notizie certe sulla salute di kate? E per quale motivo nessuno della casa reale ha ancora diffuso un comunicato? Si spera che presto ci possano essere novità sulla questione e, nell’attesa, si attendono novità sull’indagine interna all’ospedale.