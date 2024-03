"È stata malissimo". Il biografo svela cos'è successo a Kate Middleton

La foto di famiglia ritoccata da Kate ha suscitato tanto clamore per diversi motivi. Uno di questi riguarda la sua salute: siamo convinti che trovando la ragione per cui la principessa ha manipolato lo scatto, capiremo anche le sue reali condizioni. In fondo Kate Middleton potrebbe aver agito davvero da dilettante entusiasta che deve perfezionare l’arte del ritocco fotografico. O magari sperava di mettere a tacere le implacabili voci di complotto che circolano online il prima possibile e la fretta l’avrebbe messa nei guai. O ancora avrebbe voluto nascondere a tutti il fatto, del tutto comprensibile, di non essere ancora tornata in forma dopo l’operazione. Nessuna di queste possibilità può escludere un’altra considerazione: e se dedicarsi a quella fotografia fosse stato un modo per dimenticare, per qualche istante, un periodo complicato? Stando a nuova indiscrezioni, infatti, la principessa sarebbe stata “malissimo” e potrebbero volerci mesi prima che si riprenda.

“Un’operazione serissima”

“Non posso dire di che tipo di intervento si sia trattato, ma da quel che ho capito è stato molto serio” , ha affermato l’esperto reale e biografo Tom Bower a TalkTv a proposito dello stato di salute di Kate. “Non rivelerò ciò che mi è stato detto, ma [la principessa] è seriamente malata. Non è una faccenda di vita o di morte, si riprenderà…sarà un lungo processo di guarigione. Ecco perché [Kate] è scomparsa”.

Mezzo mondo si chiede dove sia finita la principessa del Galles, cosa le sia accaduto lo scorso 17 gennaio, giorno dell’operazione all’addome. Secondo Bower non ci sarebbe nessun complotto, nessun mistero. Semplicemente Kate non sarebbe in condizioni di tornare ai suoi doveri. La guarigione apparirebbe certa, ma mai come in questo caso saranno il tempo e la pazienza a fare la differenza. Ora la principessa avrebbe solo bisogno di stare tranquilla e pensare esclusivamente alla sua convalescenza.

Inevitabilmente, però, i suoi problemi influenzano anche lo “stato di salute”, chiamiamolo così, della Corona. …Il Re è malato, probabilmente in modo più serio di quanto ci rendiamo conto. Anche la Principessa del Galles, il futuro della monarchia, è seriamente malata. Abbiamo il problema costante del principe Harry e di Meghan Markle. Il ritorno del principe Andrea è catastrofico”, ha spiegato Bower, accennando anche alle apparizioni pubbliche del duca di York con la famiglia, che proprio non fanno bene all’istituzione, considerando l’eco dello scandalo Epstein.

“È un brutto momento per la monarchia e un brutto momento per la Gran Bretagna. Fa apprezzare a tutti noi la monarchia più di prima…” . Un altro celebre esperto, Piers Morgan, sembra sulla stessa lunghezza d’onda di Bower, benché le sue parole suonino un po’ più inquietanti. Infatti durante il suo show, “Uncensored”, ha dichiarato: “Mi sono state dette cose che, se fossero vere anche solo per metà, sarebbero piuttosto allarmanti in merito a ciò che sta accadendo. Non so cosa credere. Noi non siamo lì”.

“Ci vorranno mesi”

Di solito, però, i brutti periodi passano. Secondo Tom Bower sarà così anche stavolta, ma forse ci vorrà più del previsto. Tornando a parlare del percorso di guarigione di Kate l’esperto ha rivelato: “credo che la ripresa di Kate Middleton sarà più lunga di quanto originariamente anticipato”. Potrebbero volerci “mesi e non settimane”. Ma questo ritorno pubblico ci sarà. Anzi, a questo proposito gli esperti segnalano la data del 17 aprile prossimo, quando termineranno le vacanze di Pasqua dei principi George, Charlotte e Louis.

Se è vero che la principessa dovrà avere molta pazienza e aspettare la completa guarigione, affidandosi al parere dei medici, anche noi che non vediamo l’ora di rivederla dovremo pazientare e, soprattutto, evitare di dar credito alle teorie infondate che circolano online. “[Sono] crudeli” , hanno detto degli amici della principessa all’esperta Roya Nikkah sul Sunday Times: “Sono turbati dalle voci fuori controllo”, perché “loro non sono come Harry che controlla compulsivamente i social media. Leggono le notizie della Bbc e poco altro. Ma alcune cose sono arrivate anche a loro”.