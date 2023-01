Tentato furto: nuova condanna per Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è di nuovo nei guai ma questa volta non per le numerose vicende di gossip che lo hanno riguardato in passato: l'imprenditore è stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione, a un anno e 10 mesi di reclusione per tentato furto in un'abitazione di Roma assieme al complice Nunzio Di Caprio, un ex carabiniere che era stato sospeso dal servizio.

Cosa dice la sentenza

La notizia è stata riportata dall'Ansa che cita la sentenza 1368 emesso dalla quinta Sezione penale della Suprema Corte sull'udienza che si era svolta il 9 novembre 2022. Come accennato, il furto era stato tentato " in collaborazione con altre due persone, un 'basista cognato' di uno dei coniugi residenti dell'appartamento preso di mira e Alessandro P., giudicato separatamente ". Corona e l'ex carabiniere furono fermati prima che si potessero introdurre nell'appartamento grazie ad alcune intercettazioni telefoniche: nel colloquio si stabilivano orario e luogo del colpo. A quel punto un capitano dei carabinieri si era appostato al piano superiore rispetto all'appartamento che sarebbe dovuto essere violato.

In realtà Corona e il complice non hanno mai messo a segno il colpo perché allarmati da alcuni rumori metallici che provenivano dall'interno della porta della casa, come se ci fosse qualcuno all'interno. Il carabiniere appostato aveva quindi deciso di allertare i colleghi ma proprio in quel momento, si legge nella sentenza della Cassazione, " Corona e Di Caprio, allarmati probabilmente dal rumore, benché minimo, hanno deciso di interrompere l'azione criminosa ".

Smontata la linea della difesa