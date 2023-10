"Ti aspetto sotto casa", "Ci vediamo in tribunale". Fedez denuncia un hater, che poi si scusa

Fedez ha dato il buongiorno ai suoi fan con una denuncia. Alle 9.30 di questa mattina il rapper ha fatto sapere di volere denunciare un utente per averlo minacciato pubblicamente sul web. L'uomo, che risulta iscritto a Twitter (oggi conosciuto come X) dal 2022, ha rimosso il tweet offensivo ma Fedez è pronto a portarlo in tribunale sebbene l'hater abbia provato a scusarsi.

Il tweet e la replica di Fedez

Nelle scorse ore un utente ha minacciato il rapper e la sua famiglia sulla piattaforma X, condividendo un tweet nel quale avrebbe usato parole come "ti aspetto sotto casa" e altre offese. Il messaggio è stato rimosso poco dopo la pubblicazione, ma Fedez - pare grazie ad alcune segnalazioni - è riuscito a intercettarlo e attraverso il suo account ufficiale ha denunciato l'accaduto. " Ciao carissimo Elio, tutti sanno dove abito è vero", ha esordito il rapper avvertendo l'uomo delle conseguenze delle sue minacce "Piuttosto cuor di leone, saresti così coraggioso da fornirmi nome e cognome così ci vediamo in tribunale? In caso contrario chiederò alla polizia postale. Quindi non ti preoccupare che ci incontreremo presto patatone ".

Il tweet cancellato e la polemica

Dopo avere rimosso le minacce, l'uomo si è subito scusato: " Ho sbagliato, ho fatto lo stro**o Purtroppo si scrive non pensando al dopo ". E il popolo dei social si è mostrato solidale con Fedez, criticando l'hater. " Te la sei fatta sotto in un nano secondo. Sappi che le minacce costituiscono reato penale con pene che vanno da una multa a un anno di reclusione. Vedrai come ti passa la voglia... ", ha risposto un utente al fantomatico Elio, che nel frattempo ha continuato a scusarsi. " Ho capito subito di aver fatto una cazzata e non ho mai avuto di questi problemi ", si è giustificato l'uomo, rispondendo all'utente che lo metteva di fronte alle sue responsabilità. Poi l'hater ha aggiunto: " Me ne assumo la responsabilità e sono pronto ai servizi sociali perché ho sbagliato di grosso ". L'uomo non si è sottratto alla gogna pubblica (" Se sono qui a rispondere è perché sono ben conscio dello schifo che ho scritto "), ma a molti utenti il suo è sembrato più un gesto per evitare la denuncia, che un vero e proprio pentimento. Resta da capire se Fedez procederà comunque con una denuncia o se crederà alle parole dell'uomo.

Ciao carissimo Elio, tutti sanno dove abito è vero.

Piuttosto cuor di leone, saresti così coraggioso da fornirmi nome e cognome così ci vediamo in tribunale? In caso contrario chiederò alla polizia postale. Quindi non ti preoccupare che ci incontreremo presto patatone https://t.co/RbKtrzde5r — Fedez (@Fedez) October 23, 2023