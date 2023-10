La nuova casa e la pioggia di critiche sui Ferragnez: "Il parchettista vi odia"

I Ferragnez si apprestano a traslocare. Il nuovo attico e superattico a City Life è pronto e la coppia potrebbe trasferirsi entro poche settimane con l'idea di trascorrere il primo Natale nella nuova abitazione. Negli scorsi giorni Chiara Ferragni ha pubblicato sui suoi profili social numerose foto degli interni dell'immobile - si parla di trecento metri quadrati su due livelli - e i fan non hanno perso l'occasione di commentare dettagli e gusto estetico degli interni. La discussione, però, è degenerata in polemica e le critiche hanno preso il sopravvento.

La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez

Nel giro di un paio di mesi il rapper e l'influencer si trasferiranno nel nuovo attico e superattico, che si trova all'interno del complesso Libeskind II, a due passi da dove la coppia vive oggi. Si parla di una penthouse, il cui valore stimato si aggira attorno ai sei milioni di euro, con quattro camere da letto, altrettanti bagni, salone e cucina abitabile collegati da un'ampia scala a chiocciola in muratura. I dettagli del lussuoso appartamento sono stati condivisi con foto e video sul web da Chiara Ferragni e a spiccare sono stati i molti stili scelti per l'architettura degli interni: marmi, parquet, gres, pareti colorate e carta da parati. Un pot-pourri che ha sorpreso i follower dei Ferragnez, scatenando le critiche.

La polemica sul parquet

A catturare l'attenzione degli internauti è stata una foto in particolare, quella del salone e un dettaglio legato al parquet ha aperto la discussione. " Chiara il parchettista ti odia ", ha commentato un'utente sottolineando una stranezza nella posa del pavimento in legno - sfalsato - dando il via alla polemica: " Se mi monti un parquet così io te lo rismonto uno listone alla volta e ti ci meno" . In poco tempo il dibattito si è infiammato sotto al post: " Il parquet posato malissimo senza avere un’armonia (si vedono le macchie più scure)", "Il sospetto è che glielo abbiano proprio chiesto. Immagino sia gres, nessun parchettista monterebbe così ". Ma le critiche hanno interessato un po' tutti, sia l'architetto dei Ferragnez sia la popolare coppia. " E quei piloni di acciaio in mezzo la stanza? Credo che la odi proprio l'architetto", ha scritto un utente, mentre un altro aggiungeva: "Purtroppo manca il buon gusto, con tutti quei soldi si poteva fare un capolavoro e invece... ". Niente di nuovo viste le polemiche che spesso coinvolgono Fedez e Chiara Ferragni.