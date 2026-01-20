Tony Effe denunciato da un fotografo: "Mi ha preso a pugni davanti alla compagna e alla figlia"

Tony Effe denunciato da un fotografo che afferma di essere stato picchiato dal trapper all'esterno di un ristorante di Milano.

Stando alle indiscrezioni filtrate sino ad ora, il fatto si è verificato domenica 18 gennaio, intorno alle 14.30, davanti a El Porteño Arena in viale Elvezia. Parlando con Repubblica, il paparazzo ha accusato Tony Effe di averlo preso a pugni e ha affermato di avere tutta l'intenzione di denunciare. Ma cosa avrebbe portato a questo contrasto?

A quanto pare il fotografo aveva individuato il trapper in compagnia della compagna Giulia De Lellis e la figlia Priscilla, e per tale ragione aveva cominciato a scattare loro delle foto. Il cantante se ne sarebbe accorto, e da lì sarebbe cominciata la discussione. Il paparazzo avrebbe assicurato che la bambina non sarebbe stata riconoscibile negli scatti, ma ciò non avrebbe placato la furia di Tony Effe. Dopo aver affidato la carrozzina alla De Lellis, che è entrata nel locale, si sarebbe scagliato contro il fotografo, prendendolo a pugni. "Ripeteva: 'Oggi non è giornata' e 'Io ti ammazzo'. Credo sia un miracolo che il mio timpano non abbia subito serie lesioni" , ha dichiarato la presunta vittima.

Il fotografo ha contattato le forze dell'ordine, e sul posto è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno ascoltato il racconto di entrambe le parti, oltre a quello di alcuni testimoni presenti al momento dell'alterco e della presunta aggressione. Il paparazzo ha poi deciso di andare al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove gli sono stati riconosciuti quattro giorni di prognosi.