"È tornata la paura". Fedez da Fazio confessa la sua malattia

Fedez è tornato tv e ha ricambiato il favore a Fabio Fazio partecipando all'ultima puntata in onda dei Che tempo che fa sul Nove. Il rapper ha affrontato con il conduttore alcuni aspetti della sua malattia, anche a fronte del recenti episodi che l'hanno portato al ricovero. " Dopo l'ultimo episodio la paura è tornata, non mi aspettavo di rischiare la vita di nuovo in così poco tempo ", ha dichiarato Fedez. Un mese fa ha subito due emorragie gravi, di cui una quando si trovava a casa, rischiando la vita a poco più di un anno dall'intervento di tumore al pancreas.

" La malattia mi ha fatto capire l'importanza del tempo. E di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata. E poi mi ha fatto capire tantissimo l'importanza della salute mentale e di quanto questo tema non sia circoscritto ad un piccolo circolino elitario, ma sia davvero un'emergenza concreta ", ha spiegato il rapper, che nell'ultimo anno ha accusato diversi problemi di salute mentale, come da lui stesso ammesso all'inizio dell'anno, soprattutto dopo quanto accaduto al festival di Sanremo. Anche il matrimonio con Chiara Ferragni è stato in bilico in quest'ultimo anno a causa dei comportamenti del cantante ed è stato necessario affrontare le sedute di terapia di coppia.

Prima di procedere con l'operazione di asportazione del tumore al pancreas, è comprensibile che Fedez abbia avuto tensione in vista dell'intervento che avrebbe dovuto affrontare. Ma in quei giorni ha potuto contare sul supporto speciale di Gianluca Vialli, anche lui in lotta contro un tumore dal quale, purtroppo, non è riuscito a sopravvivere. " Quando ho scoperto di avere il tumore al pancreas, l'unica intervista che trovai riguardo questo tema è stata quella di Gianluca Vialli. Ho avuto una grande fortuna di avere delle conoscenze in comune e la sera prima di essere ricoverato siamo stati a telefono molte ore ", ha raccontato Fedez. Il rapper, poi ha aggiunto: " È incredibile come una persona, che stava vivendo un dramma, si sia ritagliato del tempo per dare conforto ad una persona che non conosceva minimamente. Questo la dice lunga su chi fosse Gianluca umanamente ".