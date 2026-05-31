Totti, Blasi e la comunione della figlia Isabel: la verità sull'assenza del "pupone"

Si è fatto un gran parlare nelle scorse ore della presunta assenza di Francesco Totti alla cerimonia di prima comunione di Isabel, ultima dei tre figli nati dall'unione tra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi.

Tutto sarebbe nato dalla mancanza della diffusione in rete di foto che ritraessero il padre al fianco della sua terzogenita in uno dei giorni tradizionalmente più importanti e sentiti nel percorso di crescita di un bambino, specie da un punto di vista squisitamente religioso. Tanti avevano già iniziato a dare contro a Totti, dal momento che unitamente a questa indiscrezione si era diffusa la notizia di una sua "fuga" alle Maldive con l'attuale compagna Noemi Bocchi. Apriti cielo: nei confronti del pupone si è scatenata la più classica delle "shitstorm", poi rientrata nel momento in cui la verità è venuta a galla.

Si è trattato, infatti, semplicemente di un equivoco derivante dal fatto che gli scatti pubblicati sui social dalla sua ex moglie non mostravano (e sarebbe stato sorprendente il contrario, viste le pesanti ruggini tra i due ancora alle prese col loro burrascoso divorzio) anche il papà della piccola Isabel. Non solo l'ex capitano giallorosso era presente in chiesa alla cerimonia religiosa, ma lui stesso ha organizzato per la piccola un secondo party, ben distinto oltre che distante da quello preparato da Ilary Blasi.

La prima festa a cui Isabel ha partecipato, alla quale erano presenti anche l'attuale compagno Bastian Muller e i fratelli maggiori Christian e Chanel, è stata quella pianificata dalla madre fuori porta, presso l'agriturismo Poggio dei Cavalieri, lontano dal caos cittadino e da occhi indiscreti.

Il secondo party che Totti ha voluto regalare alla figlia, con un allestimento in "total pink", si è invece tenuto sulla terrazza panoramica della Casina Valadier da cui si domina il centro di Roma: alcune immagini tratte dai festeggiamenti sono state condivise da Noemi Bocchi tramite il suo profilo

personale Instagram. "Che la festa abbia inizio", si legge nella Storia pubblicata sul social dalla compagna del "pupone", certamente presente nonostante il fatto che non sia stato immortalato nelle immagini diffuse sul web