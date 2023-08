Totti-Blasi, volano stracci in vista dell'udienza: "Non ha tradito per primo"

Ascolta ora: "Totti-Blasi, volano stracci in vista dell'udienza: "Non ha tradito per primo""

“Volano stracci” tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Così, le ultime indiscrezioni sulla ex coppia lascerebbero presagire “fulmini e saette” in attesa del 20 settembre, quando i due torneranno ad affrontarsi in Tribunale.

Chi ha tradito per primo?

Il divorzio tra l’ex numero dieci della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi è diventato sin da subito un caso mediatico; la cosa non sorprende dal momento che i due sono personaggi molti noti e la loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di italiani. È per questo che ogni loro mossa viene seguita con estrema attenzione. Proprio nei giorni scorsi, come riporta il Corriere della Sera, Ilary - tramite i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi – avrebbe presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex marito. In particolare, la Blasi sostiene che il matrimonio con il “Pupone”, durato quasi 17 anni, sarebbe finito per colpa di Noemi Bocchi, nonché l’attuale compagna dell’ex giallorosso.

La difesa di Francesco Totti

Dal canto suo, Totti risponderà alle accuse, non negando di essersi innamorato di un’altra, ma di volere comunque dimostrare di non avere tradito per primo. È per questo che, come si legge sul Corriere, porterà prove contro l’ex moglie, allegando nomi, sms compromettenti e forse anche foto e testimonianze. La situazione parrebbe letteralmente stare precipitando e l’ex calciatore stesso aveva già dichiarato in un’intervista: “Non avrei mai pensato che tutto sarebbe arrivato a questi livelli. No, non potevo immaginare che sarebbe finita così. Adesso ho deciso di parlare perché si sono dette troppe inesattezze. Hanno scritto che è tutta colpa mia e che il responsabile sono io ma non è così. Il matrimonio chiuso per un mio tradimento? No, non sono stato io a tradire per primo”. Poi, il capitano aveva proseguito: “Un anno fa, era estate e più persone di cui mi fido mi hanno riportato delle cose. Mi hanno detto ‘guarda che Ilary ha un altro uomo’, anzi più di uno ad esser preciso. Non ci volevo credere. Poi però ho scoperto tutto. In venti anni che stiamo insieme non le avevo mai preso il telefono e nemmeno lei l’aveva fatto. Però a dirmi questa cosa erano state persone fidatissime. Quindi mi è venuto il dubbio e ho guardato. E sì, c’era un altro. Anzi, c’era una sua amica che faceva da tramite tra lei e un altro. Questo tramite era la sua parrucchiera Alessia”.

Le vacanze prima della "tempesta"

Nonostante l’aria non sembrerebbe essere delle migliori, al momento i due stanno rilassandosi in vacanza. Così, Francesco Totti è stato nella villa di Sabaudia con i figli. Ilary, invece, ha cercato un po' di serenità in montagna con il compagno Bastian Muller che, dopo un viaggio in Brasile, è tornato tra le sue braccia. Inoltre, proprio nelle scorse ore, l’ex letterina di Passaparola è stata immortalata con la “belva” più temuta d’Italia in un ristorante sulle Dolomiti. Stiamo parlando della giornalista Francesca Fagnani, molto nota al pubblico per il programma che conduce su Rai Due, Belve. Chissà se tra un’udienza e un’altra Ilary avrà il tempo (e il desiderio) di raccontare la sua verità sedendosi sullo sgabello più “scomodo d’Italia”.