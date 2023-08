Ilary Blasi in vacanza da sola: aria di crisi con Bastian?

Che fine ha fatto Bastian Muller? È la domanda che compare più spesso sotto ai post social di Ilary Blasi e delle pagine di gossip che parlano di lei e del compagno. Già, perché l'assenza dell'imprenditore tedesco dal web e dalla vita della conduttrice televisiva farebbe presupporre un addio arrivato in sordina, ma decisamente eclatante. Di lui non c'è più traccia al fianco di Ilary Blasi che, nelle ultime settimane, è apparsa su Instagram sempre più sola.

Con le amiche a Porto Cervo

I dubbi su una possibile crisi, o addirittura una rottura, sono incominciati a sorgere quando Ilary Blasi è volata in Sardegna per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme alle amiche. La scorsa settimana in Costa Smeralda la conduttrice televisiva si è goduta il caldo sole e le limpide acque tra spiagge e lussuosi yacht e si è mostrata felice e scatenata durante le serate in discoteca, dove al suo fianco è spuntata anche Michelle Hunziker, sua grande amica. Di Bastian Muller, l'aitante imprenditore tedesco con il quale ha una relazione da quasi un anno, invece, nemmeno l'ombra. Non c'era in barca, non c'era nei locali e neppure in hotel, così i rumor sull'addio sono incominciati a circolare con insistenza.

Da sola a Cortina

Ricaricate le batterie in Sardegna, Ilary Blasi ha deciso di proseguire le vacanze in montagna, nel suo luogo del cuore: Cortina d'Ampezzo. Sulle Dolomiti, però, la romana si è mostrata ancora da sola tra video e scatti durante le escursioni. Nessun selfie di coppia con Bastian Muller e neppure una prova che attesti la sua presenza tra le vette di Falzarego. L'ultimo avvistamento con il fidanzato risale a inizio luglio, quando Ilary e Bastian sono volati in Brasile per concedersi una fuga romantica dopo le fatiche dell'Isola dei famosi. Da allora di Muller si sono perse definitivamente le tracce.

C'è chi è pronto a scommettere, però, che dietro all'obiettivo del cellulare ci sia lui a scattare foto e video alla Blasi. Del resto, il tedesco non ha mai gradito tanta visibilità a differenza di altri "fidanzati di..." e il suo profilo Instagram rimane ancora privato. Sull'argomento "amore", però, nessuna conferma arriva dalla conduttrice che - com'è solita fare da mesi - sulla sparizione di Bastian e sulla sua vita privata sceglie di rimanere in rigoroso silenzio.