"Parlerà di Belen". Stefano De Martino cede alla Fagnani: sarà a Belve

Non sarà Barbara d'Urso la prima ospite della nuova stagione di Belve. Francesca Fagnani ha in serbo per il suo pubblico un vero e proprio colpaccio, che porta il nome di Stefano De Martino. Il conduttore napoletano è stato annunciato come primo ospite della trasmissione condotta dalla giornalista, che anche quest'anno tornerà in prima serata su Rai Due a partire da martedì 21 settembre.

La conferma che Stefano De Martino siederà sullo sgabello di Belve è arrivata direttamente dalla Fagnani, che ha fatto il nome dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi presentatore di punta di Rai Due, come primo ospite della nuova stagione del suo programma. La registrazione dell'intervista verrà fatta nelle prossime settimane e molti sono pronti a scommettere che tra gli argomenti spinosi, sui quali insisterà la giornalista, ci sarà anche quello legato alla crisi coniugale con Belen Rodriguez.

Da settimane non si parla d'altro che dell'ennesimo addio tra Stefano De Martino e la showgirl argentina. I due non si mostrano più insieme da tempo, né in pubblico né in privato (tanto meno sui social network) dalla vacanza in barca alle isole Pontine e le voci su un possibile addio (questa volta definitivo) si sono rincorse. Fabrizio Corona ha rivelato che Stefano e Belen si sono lasciati da mesi e che entrambi avrebbero già voltato pagina in attesa di ufficializzare l'addio, ma intanto la conferma - quella definitiva - manca ancora.

A Belve per parlare di Emma, Belen e tradimenti

Intanto, Stefano De Martino è volato all'estero (si vocifera a New York) con il figlio Santiago per rimanere lontano dai gossip, che lo vorrebbero vicino sentimentalmente all'influencer Beatrice Vendramin, mentre Belen Rodriguez si è rifugiata in campagna con la piccola Luna Marì e la famiglia. Entrambi tengono le bocche cucite sulle sorti del loro matrimonio, ma Francesca Fagnani potrebbe riuscire nell'impresa di fare aprire il conduttore napoletano sul tema più scottante, ovvero quello che sta accadendo nella sua vita privata. Sempre pungente e diretta, la giornalista non si lascerà di certo sfuggire l'occasione di indagare sulla crisi coniugale, che tanto interessa il pubblico e che vede protagonisti Belen e Stefano. Tra le domande più graffianti, però, potrebbe esserci anche quella legata alla lunga amicizia con Emma Marrone, che negli scorsi giorni è stata vista pranzare insieme al ballerino e ad altri amici comuni. E il gossip è subito decollato. Pane per i denti di Francesca Fagnani.