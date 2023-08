Ilary Blasi a cena con Francesca Fagnani: cosa bolle in pentola?

Cosa bolle in pentola? Di certo non è un momento facilissimo per Ilary Blasi considerati gli ultimi risvolti nell’infinita battaglia legale sulla questione Rolex con l’ex marito Francesco Totti, dal momento che il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso della conduttrice; eppure, lei ha deciso di lasciare indietro i problemi e godersi qualche giorno di vacanza. La showgirl, infatti, si trova in montagna, a Cortina D’Ampezzo, con la famiglia ed il fidanzato Bastian Muller. Fin qui non ci sarebbe nulla di “male”, se non fosse che nelle ultime ore la conduttrice è stata immortalata con un’altra sua collega, anche lei bionda, ma uno delle più “temute” del momento. Stiamo parlando della giornalista Francesca Fagnani, molto nota al pubblico per il programma che conduce su Rai Due, Belve.

Lo scatto insieme a Cortina

Dopo le vacanze in Brasile, il mare di Sabaudia ed il riposo in Sardegna insieme alla collega Michelle Hunziker, la Blasi ha scelto di trascorrere alcuni giorni di relax al fresco tra le Dolomiti. Come lei, anche la “belva” Francesca Fagnani ha optato per la montagna e così, le due hanno cenato insieme al Ristorante al Camin. Naturalmente, il proprietario del locale non ha potuto farsi scappare l’occasione e ha voluto fare una foto tra le due donne. Lo scatto è stato subito postato sui social dalla pagina ufficiale del ristorante con la seguente didascalia: “Cucinare è come amare, o ci si abbandona completamente o si rinuncia”.

Ilary Blasi ospite a Belve?

Inutile dire quanto lo scatto abbia mandato in visibilio i fan che hanno immediatamente iniziato a sospettare che la conduttrice dell’Isola dei Famosi potesse fare il suo ritorno a Belve, ma questa volta con un nuovo obiettivo: Raccontare la sua verità sul divorzio con l’ex numero dieci della Roma, Francesco Totti. Qualche tempo fa, infatti, Ilary si era già stata ospite a Belve, sedendosi così sullo sgabello più “scomodo d’Italia” e, in quell’occasione l’ex letterina di Passaparola aveva decisamente smentito i rumor sulla possibile crisi con Totti e, soprattutto sull’ipotetico tradimento con Noemi Bocchi, nonché l’attuale compagna del “Pupone”. A questo proposito aveva riferito alla Fagnani: “Si è trattato di un complotto, non c'è nessuna crisi. Passare sopra un tradimento? Sarebbe imperdonabile da parte di entrambi”. Sarebbe quasi superfluo ricordare quanto poi queste parole si siano rivelate poco reali. Probabilmente, all’epoca, l’intento della Blasi era quello di tutelare i figli. Insomma, adesso non ci resta altro che attendere per scoprire cosa accadrà, nel frattempo i fan sognano il ritorno di Ilary a Belve per ascoltare la sua verità.