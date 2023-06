Totti e i like "sospetti": chi avrebbe puntato il Pupone

Non sono passati inosservati alcuni like che Francesco Totti ha messo ad alcune foto pubblicate da Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro. Il popolo del web, sempre molto attento ai movimenti dei propri beniamini, ha scoperto un insolito interesse del Pupone per la ballerina di Amici di Maria de Filippi e il gossip su un possibile coinvolgimento dell'ex calciatore della Roma per la danzatrice è decollato.

A scatenare il chiacchiericcio è stata la segnalazione fatta dalla blogger Deianira Marzano. L'esperta di gossip condivide quotidianamente segnalazioni sui personaggi famosi e sulle coppie vip più amate e seguite e nelle scorse ore ha portato all'attenzione dei suoi follower gli strani movimenti social di Francesco. " Totti è quattro giorni che mette like a tutte le sue foto di Francesca Tocca ", ha scritto nelle sue storie Instagram la Marzano, condividendo lo screenshot dell'ultimo post della ballerina, nel quale lei compare in bikini, dove si vede il like messo dall'ex capitano giallorosso. Niente di male, in realtà, ma la segnalazione - che ha fatto ben presto il giro del web - potrebbe avere infastidito non poco Raimondo Todaro, il marito della Tocca - da sempre molto geloso della moglie - e soprattutto Noemi Bocchi.

La reazione del popolo dei social