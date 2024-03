Totti presenta le uova solidali, l'affondo della Lucarelli: "Me vojo riposà"

L'ex capitano giallorosso Francesco Totti ha presentato su Instagram le uova di Pasqua solidali che portano il suo nome, facendone dono ai pazienti del Policlinico Campus Biomedico di Trigoria, a Roma. Una notizia che ha attirato l'attenzione di Selvaggia Lucarelli, la quale si è lasciata andare a un commento ironico, rivelatosi una stilettata indiretta a Chiara Ferragni e nello specifico alla vicenda ribattezzata e nota a tutti con il nome di Pandoro gate.

Il "Pupone" ha scelto di utilizzare il proprio profilo Instagram per parlare delle sue uova di Pasqua, caricando alcune foto scattate durante la consegna agli anziani ospiti della struttura ospedaliera. " Ciao a tutti, oggi sono stato al Policlinico Campus Biomedico di Trigoria, a Roma, a regalare le uova di Pasqua ai pazienti. E che uova quelle con il mio nome ", scherza l'ex capitano giallorosso.

Totti ha aggiunto poi tutta una serie di dettagli per spiegare minuziosamente in cosa consiste la sua iniziativa, e per evitare che possano esserci fraintendimenti o aspetti poco chiari. "Vi racconto l’iniziativa" , si legge infatti sulla pagina social. "Ho firmato mesi fa un contratto con la Sovrano Italia per realizzare un uovo con la mia immagine ", spiega l'ex calciatore. " L’azienda Sovrano ha deciso che per ogni uovo venduto verranno donati 30 centesimi per la ricerca sulle Patologie degenerative nell’apparato muscolo scheletrico in particolare negli anziani attraverso il progetto del Campus Biomedico ", precisa Totti, " io farò la mia parte, come sempre ". " Ps: l’uovo è buonissimo, quello al latte è il mio preferito ", scherza Totti alla fine del post.