Il trattore si ribalta: tragedia sfiorata per Lucio Presta

Vittima di un brutto incidente, Lucio Presta ha rischiato la vita. Stando a quanto trapela su Novella2000, si trovava alla guida di un trattore, che si è ribaltato, ed è rimastato schiacciato dal peso del veicolo. Fortunatamente per il manager solo tanta paura. Ora dovrà trascorrere un’estate al riposo e fuori da impegni perché uscito un po' malconcio dall'incidente.

Presta stava guidando il trattore nel terreno della sua proprietà che si trova nella zona della Sabina, nel Lazio, dove alleva quattro mucche highlander. Ad un tratto si è ritrovato ben quattrocentocinquanta chili di metallo addosso. Il peso gli ha procurato la frattura delle costole. Anche una spalla non è messa poi tanto bene. Ma per pura fortuna niente di più. Durante l’incidente, il manager è infatti riuscito a cadere su un fianco, proteggendo gli organi vitali dall'impatto con il mezzo agricolo.

Dopo l'incidente Lucio Presta è stato immediatamente ricoverato e ha subito anche un intervento. “ È in via di guarigione ”, fanno sapere alla stampa le persone a lui più vicine, superata la preoccupazione iniziale. Nonostante la dinamica dell’incidente, la fortuna è stata l’arma migliore. Perché per avrebbe anche potuto perdere la vita ma. Sarebbe infatti vivo per miracolo. Ora, a causa delle fratture e dell’intervento subito, la convalescenza sarà lunga e faticosa.

Dovrà restare al riposo e cercare di muoversi il meno possibile. Quindi, per ora, il lavoro è in pausa come tutti gli impegni in agenda negli ultimi giorni. Soprattutto, non sarà presente al matrimonio di Simona Ventura.