"Tumore benigno al cuore, fate prevenzione". Il racconto di Briatore, operato a Milano

Contrattempo di salute per Flavio Briatore, che come da lui stesso annunciato è stato sottoposto a un intervento cardio-chirurgico. L'imprenditore ha voluto condividere la sua esperienza anche come monito per invitare tutti alla prevenzione che, come lui stesso dichiara, " è fondamentale ". Infatti, spiega nella didascalia del post, " a seguito di un controllo di routine sono stato operato al cuore, poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con intervento mini-invasivo, usando una tecnica endoscopica ", spiega l'imprenditore.

Ovviamente, specifica, " l'intervento è perfettamente riuscito " ed è stato eseguito dal professor Francesco Maisano e dal suo team del reparto di Terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Briatore, seguendo i consigli dei medici, ha eseguito un check-up di routine 10 giorni fa presso la struttura ospedaliera di Milano e lì, spiega nel video, " mi hanno trovato un tumore benigno nel cuore ". A quel punto, l'equipe è intervenuta subito per effettuare l'asportazione della massa, che è avvenuta senza complicazioni. " Sono qui che lo racconto, sono stato 10 giorni al San Raffaele e sono sparito da tutti i social. Devo ringraziare tutte le equipe dell'ospedale e devo ringraziare Elisabetta Gregoraci, che è stata con me sempre. Mio figlio che è venuto da Monaco a trovarmi. Ho avuto tutti vicino ", ha proseguito l'imprenditore, che poi ha voluto fare un appello ai suoi tanti follower.