"Tutti i figli dei preti...". La clamorosa gaffe di Fiorello sul Vaticano

Fiorello una ne fa, cento ne pensa e altrettante ne combina. Tra gag, battute e pungente ironia, lo showman siciliano è abituato a fare l'equilibrista su fili sottolissimi, ma si sa il momento del "bischero" prende a tutti. E a lui è capitato nel corso dell'ultima puntata in cui è stato ospite Jovanotti. Il ricordo che il cantante toscano ha fatto della sua nascita ha servito la battuta facile a Fiorello, che però si è accorto troppo tardi della gaffe e non ha potuto fare altro che ripegare sulle scuse.

Jovanotti è arrivato agli studi di Viva Rai2, in via Asiago, a bordo della sua bicicletta e, nel salutare Fiorello e la sua compagnia, ha raccontato di essere passato davanti al Sacra Famiglia del Vaticano, l'ospedale dove l'artista è nato il 27 settembre 1966. A quel punto la curiosità del conduttore siciliano ha preso il sopravvento e Jovanotti ha raccontato che la Sacra Famiglia è la clinica dove nascono e sono nati i figli dei dipendenti del Vaticano. Suo padre - Mario Cherubini - era infatti uno dei gendarmi del Vaticano e ha vissuto per anni nella città papale.