"Innamoratissimo". Blanco e la dedica alla fidanzata: chi è lei

L'avevamo lasciato sul palco del teatro Ariston, mentre prendeva a calci le rose della scenografia di Sanremo. Lo ritroviamo due mesi dopo con un nuovo album musicale e un amore, quello per la fidanzata, che non riesce proprio a nascondere. Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, è tornato sulla scena e lo ha fatto con una conferenza stampa ma anche una lunga dedica social alla compagna, la ballerina Martina Valdes.

L'uscita del nuovo album di Blanco, dove duetta anche con la grande Mina, è coincisa con il ritorno sulla scena pubblica e il cantautore di Brescia ha voluto ringraziare la fidanzata, Martina, per il supporto costante. Lei è stata la sua musa ispiratrice in questo suo ultimo progetto discografico e a lei Blanco ha voluto rivolgere parole d'amore nel suo ultimo post Instagram.

La dedica di Blanco alla fidanzata

" Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest'album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina ", ha scritto il cantante sul suo profilo, condividendo con i follower alcuni scatti con Martina. Per la Valdes, ballerina professionista, Blanco avrebbe lasciato oltre un anno fa la storica fidanzata, Giulia Lisioli, che si era fatta vedere al suo fianco a Sanremo nell'anno della vittoria in coppia con Mahmood. Martina e Blanco erano usciti allo scoperto, sui social, solo in piena estate mettendo a tacere i gossip.