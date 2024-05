La tv, le risate, le nozze poi la morte: la storia d'amore tra Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro

Quella tra Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro fu una delle storie più discusse e chiacchierate degli anni '90. Lei, soubrette e attrice del cinema erotico, aveva 27 anni quando conobbe il popolare giornalista e inviato Rai, che di anni ne aveva 71. L'ampia differenza di età non è mai stata un problema per loro che nel 1998 convolarono a nozze, ma attorno alla coppia la diffidenza e le maldicenze non si placarono mai, neppure quando Paternostro morì nel 2000 lasciando Carmen vedova.

L'incontro negli studi televisivi

È il 1993. Sandro Paternostro è reduce dal pensionamento dopo quasi quarant’anni di servizio in Rai come corrispondente estero. Il giornalista è però un volto molto amato dal pubblico e Rai 3 gli affida la conduzione del programma Diritto di replica. Carmen Di Pietro è invece una soubrette che, dopo avere preso parte a diverse pellicole anche erotiche, viene scelta per affiancare Gianni Ippoliti nei programmi Le sfumature di Ippoliti e Spazio Ippoliti in onda sui Rai1. È proprio negli studi Rai che Sandro e Carmen si incontrano e si conoscono nel 1993 e da quell’incontro inizia la loro storia.

I pettegolezzi sulla relazione

Paternostro e Carmen Di Pietro non fanno nulla per nascondere la loro relazione e vivono il loro amore alla luce del sole, per la gioia dei paparazzi. Le riviste di spettacolo dedicano alla coppia decine di servizi e i pregiudizi - dettati dalla grande differenza di età tra il giornalista siciliano e la giovane soubrette - li fanno finite al centro dei pettegolezzi. Ma Carmen difende il suo sentimento per Paternostro. "Il mix di umorismo inglese e di irruenza siciliana, nonché lo charme e la grande cultura di Sandro, che lui intelligentemente non ostentava mai, mi hanno fatto innamorare", racconterà anni dopo Carmen Di Pietro ricordando il marito.

Tra vita pubblica e privata

La carriera di Carmen Di Pietro intanto decolla tra il 1994 e il 1996. La soubrette potentina esordisce a teatro nella pièce "Carne di struzzo" di Adriano Vianello e entra a far parte del cast del film "Le occasioni di una signora perbene" di Pasquale Fanetti. Anche Paternostro subisce il fascino del cinema e partecipa alle riprese di Quando finiranno le zanzare di Giorgio Pandolfi oltre a collaborare con Piero Chiambretti nei suoi programmi su Rai3. Sul piano sentimentale, invece, i rapporti tra la coppia e la famiglia del giornalista sono sempre più tesi. I figli di Sandro - Roberto e Alessandra - non accettano la sua relazione con Carmen considerata troppo giovane e poco devota al padre. Ma l'uomo e la soubrette sono legati indissolubilmente tanto che si parla di matrimonio e sulle riviste di gossip non si parla d'altro.

Le nozze celebrate nel 1998

Il 17 giugno 1998 Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro si uniscono in matrimonio. La cerimonia civile avviene alla presenza di numerosi invitati, molti dei quali personaggi noti del mondo dello spettacolo e della tv nazionale. L'unione fa così tanto scalpore che la cerimonia viene seguita da numerose testate giornalistiche e persino alcune emittenti estere. L'anno delle nozze coincide anche con un nuovo progetto per Carmen e Sandro. Neri Parenti li chiama per interpretare loro stessi nel film commedia "Paparazzi" al fianco di altri vip come Valeria Marini, Massimo Boldi, Cristian De Sica e Diego Abatantuono.

La malattia di Paternostro

Un anno dopo le nozze Sandro Paternostro si ammala per complicanze dovute al diabete di cui soffre da tempo. In accordo con i figli, il giornalista si trasferisce nel Regno Unito, a Londra, dove vive la figlia e dove viene seguito in una clinica locale specializzata nel trattamento delle forme gravi di diabete. Sono mesi difficili per Paternostro e per la sua famiglia. Carmen Di Pietro è sempre meno presente in televisione ma i figli la accusano di non essere presente al fianco dell'uomo sposato un anno prima e di essere interessata solo all’aspetto economico della relazione. Le condizioni di salute di Sandro Paternostro peggiorano rapidamente nell'estate del 2000 e il giornalista muore a Londra il 23 luglio dello stesso anno.

Le critiche e la nuova vita di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro rimane vedova ma l'accusa rivoltale dai figli di Paternostro è pesantissima: "Nei sei mesi di malattia di papà Carmen non si è mai vista. Ha presenziato al funerale, a Londra, e poi è sparita". Carmen non replica alle critiche e di Sandro parlerà sempre bene: "Uomini come Sandro non ne esistono più. Parlava otto lingue, a casa conservo tantissime sue foto e ai miei figli parlo spesso di lui.

Il mio primogenito porta il suo nome proprio in sua memoria, e in questo momento è l’unico uomo della mia vita. Sto bene da sola, per ora". Dopo il matrimonio con, dal quale ha avuto due figli Alessandro e Carmelina, oggi la showgirl è single.