È ufficiale: Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposano

Ascolta ora 00:00 00:00

Di solito è lei a dare notizie. E anche questa volta non è stata da meno. La particolarità è che questa volta il protagonista della storia è lei stessa. "Io e Lorenzo ci sposiamo e faremo una grande festa in Puglia" . L’annuncio è stato fatto dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, ospite di Alessandro Cattelan nella nuova puntata di "Hot Ones" disponibile su RaiPlay a partire da venerdì 4 aprile.

Nel corso della amichevole chiacchierata la Lucarelli ha raccontato la sua storia d'amore con Lorenzo Biagiarelli con cui, appena conosciuto, ha pensato di sposarsi e avere un figlio. Lui però, ha continuato la giornalista, all'epoca ha detto no.

Di tempo ne è passato. Lei, però, non si è arresa. Trascorsi nove anni, la Lucarelli è tornata all'attacco: "Qualche giorno fa in aereo, gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive". La Lucarelli ha poi aggiunto altri particolari, dando qualche dettaglio sulla location che ospiterà il grande evento: "Gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa, dove potremmo fare una festa incredibile a tema con la pizzica, i taralli, Albano, Emma, I Negramaro. Potremmo chiudere tutto il Paese e fare una grande festa… altro che i compleanni di Madonna in Puglia! E pare che questa volta mi abbia detto di si!".

Di certo non poteva mancare un passaggio anche su altri fatti estremamente personali. Sulle litigate di coppia la Lucarelli ha dichiarato che Lorenzo "ha imparato in maniera magistrale a fingersi morto. Sa che quando mi rode non deve avere alcun tipo di reazione, deve essere un orso, quello che non emette segnali e neanche respira. La cosa peggiore è quando cambia stanza per non sentirmi. Stiamo replicando le mie dinamiche familiari, le stesse che ho vissuto io. Mio padre da giovane è sempre stato sordo e mia madre sosteneva che lui fingeva per non sentirla. Oggi come allora, Lorenzo è sordo ma non so quanto sia un problema dell’apparato uditivo o quanto sia paraculo. Quando io urlo e strepito per cinque minuti lui si finge morto" . " E quando poi comincia ad andare nelle altre stanze e a chiudersi in bagno a doppia mandata- ha proseguito-, divento una belva. Però questi sono i momenti pirotecnici, per il resto abbiamo trovato il nostro equilibrio”.

Nel corso della puntata la giornalista ha anche parlato del rapporto con il figlio e del suo futuro in televisione nella trasmissione "Ballando

"Sono una pessima amica, non perché tradisca ma perché non sono costante. Sono assorbita da tante cose e non riesco a frequentare gli amici".

con le stelle". Infine un passaggio sull’amicizia: