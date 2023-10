"Cos'ho mangiato oggi" e "Mattman": gli ultimi post inquietanti di Matthew Perry

La morte di Matthew Perry rimane, almeno per il momento, un mistero. Il corpo dell'attore, trovato morto nella jacuzzi della sua villa di Los Angeles, è stato sottoposto ad autopsia, ma i risultati non saranno resi noti prima di un paio di settimane. Secondo il sito americano TMZ, il medico legale è "in attesa dei risultati tossicologici e di ulteriori indagini", che rivelino con certezza le cause del decesso dell'attore di "Friends" morto a soli 54 anni.

Se si è trattato di annegamento, prima ipotesi al vaglio delle autorità americane, o di arresto cardicaco per un'overdose lo si capirà solo tra qualche settimana, ma intanto sui social network si rincorrono voci di un possibile malessere psicologico di Matthew Perry, che lo avrebbe portato al suo tragico destino.

Gli ultimi post inquietanti

Nell'ultimo anno l'attore aveva trascurato i suoi canali social, ma dall'11 ottobre era tornato a condividere foto e video sul suo canale Instagram. I contenuti pubblicati, però, avevano inquietato i suoi fan a causa degli strani messaggi che Perry condivideva. A dare il via alla serie di strani post è stato un video del 17 ottobre. " Non c'è bisogno di preoccuparsi, stasera ho le strade", aveva scritto l'interprete di Chandler Bing, pubblicando un breve filmato con le immagini di Batman sul suo televisore . E il giorno seguente aveva iniziato a firmarsi con uno pseudonimo: "Dormite bene tutti, stasera ho la città. Mattman" . E ancora, rispondendo al suo stesso post: " Riposa tranquillo. Sono su un edificio alto ". Messaggi inquietanti e strani, che hanno destato molta preoccupazione tra i suoi follower.

La preoccupazione dei fan

Così, una settimana fa, i suoi fan hanno iniziato a commentare i suoi post con preoccupazione: " Stai bene?", "Matty ha bisogno di un po' di amore", "Se stai male, parlane con noi". Ma Matthew Perry ha continuato a condividere nuovi strani contenuti: dal video con tre olive ("Questo è quello che ho mangiato oggi. Sono Mattman") al filmato della luna tra le nuvole (" Capisci cosa sto cercando di dirti? Sono Mattman "). Tutti messaggi che oggi assumono connotati inquietanti vista la tragica scomparsa dell'attore. " Ora questi post sembrano una premonizione", ha scritto un utente su Instagram mentre un altro aggiungeva: "Questi post sono così spaventosi, stava piangendo per chiedere aiuto ". Secondo molti utenti gli ultimi post dell'attore sarebbero stati un grido di allarme sulla sua condizione psicologica, ma altri non credono che le cause della sua morte siano da ricerca sui social.

La drammatica rivelazione di Perry