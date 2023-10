Muore a 54 anni Matthew Perry, Chandler in Friends. "Il cadavere trovato nella sua jacuzzi"

È morto l'attore statunitense Matthew Perry, il "Chandler" della celebre sitcom Friends. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Los Angeles. Non si conoscono ancora le cause del decesso, ma secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa americana Perry sarebbe annegato nella sua jacuzzi dopo essere rientrato da una sessione di due ore di pickleball, sport simile al tennis e al padel e molto comune negli Stati Uniti. I soccorsi sono stati allertati verso le quattro del pomeriggio (ora locale). Subito dopo, una pattuglia della polizia di Los Angeles del reparto omicidi è stata chiamata a indagare sulla morte per arresto cardiaco di un uomo di circa 50 anni. Il Los Angeles Times scrive che non sono state trovate droghe sul posto.

Matthew Perry era nato il 19 agosto 1969 a Williamstown, in Massachusetts, ma era cresciuto a Montreal, in Canada. Figlio di genitori separati, sua madre Suzanne Marie Langford è stata portavoce del primo ministro canadese Pierre Trudeau, padre dell'attuale capo del governo di Ottawa Justin Trudeau. La sua carriera è iniziata nella seconda metà degli anni Ottanta con il suo trasferimento definitivo in California, dove riesce a ritagliarsi ruoli minori in alcune serie importanti come Baby Sitter e Beverly Hills 90210.

La svolta arriva nel 1994, quando viene scelto da Nbc per dare il volto a "Chandler Bing", uno dei protagonisti di Friends, dove compare in tutti gli episodi fino all'ultima puntata nel 2004. Ha recitato anche in lungometraggi quali Fbi: Protezione testimoni, al fianco di Bruce Willis, Terapia d'amore e 17 Again - Ritorno al liceo, il suo ultimo film uscito nel 2009. L'ultima apparizione sul piccolo schermo risale al 2021, quando insieme agli altri membri del cast di Friends partecipa allo speciale Friends: The Reunion.

La vita di Perry è stata segnata dalla dipendenza da alcol e droghe, in particolare il Vicodin, sostanza che nel 1997 gli venne prescritta a causa di un incidente a bordo di una moto d'acqua. Più volte per questo motivo è andato in riabilitazione: le spese mediche per disintossicarsi, ha rivelato più tardi, sono arrivate a costargli circa 7 milioni di dollari. Così, in età più adulta, decide di raccontare questo periodo buio nel libro di memorie Friends, amanti e la cosa terribile pubblicato nel 2022. Nella sua biografia, Perry scrive di aver iniziato a bere a 14 anni, ma di essersi accorto di essere diventato alcolizzato a 21. Nel 2018 è stato ricoverato per cinque mesi per una perforazione gastrointestinale. " Dopo due settimane di coma, ai miei familiari dissero che avevo solo il due per cento di possibilità di sopravvivere ", rivelò in quell'occasione.