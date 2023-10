L'alcol e il Vicodin, le dipendenze di Matthew Perry: "Era come il paradiso"

L'improvvisa morte di Matthew Perry, co-star della serie cult degli anni '90 "Friends", ha scioccato il mondo del cinema americano e milioni di fan, che lo ricordano ancora nei panni di Chandler Bing. L'attore è stato ritrovato morto nella jacuzzi della sua casa a Los Angeles ma le cause del decesso, avvenuto a soli 54 anni, sono al momento sconosciute. I timori che possa avere avuto una ricaduta nelle dipendenze, che hanno condizionato la sua vita dai 28 anni in poi, però sono fondati.

Il successo e l'alcolismo

Il successo per Matthew Perry è arrivato con la serie "Friends". Nel 1994 l'attore americano viene scritturato per interpretare l'irriverente Chandler Bing al fianco dei giovanissimi colleghi Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Il successo è immediato e dopo anni di delusioni e insuccessi, la fama travolge Perry: " Ero nel fuoco incandescente della fama ma l'idillio è durato solo otto mesi e non riempiva nessun buco nella mia vita ".

L'attore vive un malessere interiore, che lo porta a cedere all'alcol, che diventa una vera e propria dipendenza e condiziona la vita sul set tra la terza e settima stagione della sit-com. Nel 1997 Perry finisce in rehab e trascorre circa un mese in una clinica per alcolisti nel Minnesota. Una volta uscito, però, l'attore torna a bere e nel maggio del 2000 viene ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per una pancreatite dovuta proprio all'abuso di alcol, che mette a rischio la sua vita.

L'incidente e l'abuso di Vicodin

L'alcol - in particolare la vodka - non è stata, però, l'unica sostanza a condizionare la vita di Matthew Perry. Nel 1997, a seguito di un brutto incidente avvenuto sul set del film "When Fools Rush In", l'attore è costretto ad assumere il Vicodin, un farmaco che riduce il dolore ma crea dipendenza, e arriva ad assumere fino a 55 pasticche al giorno. " Quando sei un tossicodipendente, è tutta matematica. Non lo facevo per sentirmi su di giri o per sentirmi bene, volevo solo sedermi sul divano, prendere cinque Vicodin e guardare un film. Quello era il paradiso per me ", ha raccontato Perry nella sua biografia "Friends, Lovers e The Big Terrible Thing" uscita a novembre 2022. L'attore ha confessato di avere portato le sue dipendenze sul set senza che il pubblico se ne accorgesse: " Quando ero grasso era l'alcol, quando ero magro era colpa delle pillole. Quando avevo il pizzetto, erano un sacco di pillole", rivelò al New York Times alcuni anni fa.

Una vita di dipendenze