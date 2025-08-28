Vacanze pugliesi e fan molesti, Vasco Rossi sbotta sui social: "Non faccio parte del 'biglietto vacanza' dell’hotel"

Il rapporto tra Vasco Rossi e la Puglia è di quelli strettissimi, dal momento che il cantante sceglie di trascorrervi il periodo delle vacanze estive ormai da tanti anni: un posto perfetto dove rilassarsi e godere del giusto riposo prima di rituffarsi nel mondo della musica tra sala d'incisione e concerti, anche se non è sempre tutto rose e fiori. Il grande richiamo del suo nome e l'amore infinito che i fan nutrono nei suoi confronti, tanto da fare centinaia di chilometri solo per uno scatto o un autografo, porta Vasco a dover fare i conti con una certa difficoltà a staccare davvero la spina.

Meta delle ferie del Blasco è il Kalidria, resort sito nel cuore di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto: meta di chi cerca il relax ma anche tappa obbligata per frotte di ammiratori che si sono resi protagonisti di un vero e proprio pellegrinaggio. "Vengo in vacanza in questa splendida terra da molti anni" , spiega in un post su Instagram il rocker. "Amo questa struttura: immersa nel verde, si mimetizza nella natura con un'architettura straordinaria che rispetta l’ambiente. È diventata la mia seconda casa" , precisa, "e sono orgoglioso di essere cittadino onorario della Puglia Creativa" . "In questa 'località segreta' ho trovato una pineta calma nella quale respiro…e poi la spiaggia infinita" , aggiunge Vasco, "ad agosto sono un cliente... che si nota, gitante, festante e.. 'pagante', influencer per gioco e per amore. Non c’è niente che mi leghi a questo posto se non l’affetto per questa terra".

Una vera e propria dichiarazione d'amore per la sua "seconda casa", per la Puglia, che diventa tuttavia meta privilegiata anche di decine di persone che conoscono il luogo e tentano di fare qualsiasi cosa per incontrare il loro idolo. Così tanto che nella spiaggia nei pressi del resort che lo ha ospitato sono state collocate delle transenne per consentire ai fan di avvicinare il cantante in uno dei momenti di bagno di folla concessi tra una nuotata e l'altra.

Il rischio che qualcuno ne approfitti c'è, e in un post il cantante, nel ringraziare per l'immenso amore ricevuto, ha voluto specificare comunque un punto di fondamentale importanza.

"Ci tengo a chiarire una cosa: non faccio parte del 'biglietto vacanza' del Kalidria… sono qui solo come ospite pagante"

"quello che faccio lo faccio per puro piacere e con la mia disponibilità. Grazie davvero a tutti per l’affetto".

, ha precisato Vasco,