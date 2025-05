Lo sfogo di Valentina Ferragni: "Quel 'duello' con Chiara..."

Ascolta ora 00:00 00:00

"Storie oltre le Stories". E' questo il nome del nuovo progetto che Valentina Ferragni ha lanciato sul web: un podcast che mette al centro del racconto volti noti del mondo della moda, della tv e dei social. Ospite della prima puntata del programma è stata Cecilia Rodriguez e con lei la minore delle sorelle Ferragni ha voluto parlare di un argomento spinoso, ovvero la difficoltà di riuscire ad affermare la propria individualità nell'ombra di un familiare di successo.

Lo sfogo di Valentina Ferragni

Il tema affrontato nel podcast la vede protagonista in prima prima persona visto il percorso simile che Valentina Ferragni e Chiara Ferragni hanno intrapreso sia sui social network sia nel mondo dell'imprenditoria fashion. Lo ha confessato lei stessa all'inizio della puntata, introducendo l'argomento che l'ha toccata personalmente in molte occasioni. " Io non mi sono mai messa in paragone con mia sorella. Sono sempre state le altre persone che ci hanno messo a confronto. Come a dovere trovare chi fosse la migliore tra di noi, come se dovessimo fare un duello, come se dovesse uscire una vincitrice e invece una che deve ritirarsi", si è sfogata l'influencer, girando la domanda alla sua ospite: "Tu come ti sei sentita a riguardo?" .

Il paragone tra Cecilia e Belen Rodriguez

Anche Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez hanno avuto un percorso simile, ma la notorietà dell'argentina ha spesso messo in ombra il talento della sorella minore. Ai microfoni di "Storie oltre le Stories" l'influencer sudamericana non ha negato di avere vissuto male i continui paragoni con la sorella: " Ho fatto fatica e mi dispiace perché ho parlato molto poco con Belen, mentre con lei si può parlare di tutto. Ma mi vergognavo. E' stato difficile perché non ero io a mettermi in paragone con lei, ero piccola e la mia personalità si stava formando ma non ho mai avuto dubbi. Lei è super completa, ma siamo diverse.

Lei canta, balla, recita e presenta mentre io non volevo fare quello e quindi non mi paragonavo a lei. Io sono il lato opposto a lei, ci assomigliamo, siamo sorelle, ma siamo diverse". Insomma, paragoni poco graditi che però fanno parte del "gioco".