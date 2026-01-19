Valentino Garavani, chi è il compagno e socio Giancarlo Giammetti: una vita passata insieme

Dodici anni insieme a livello sentimentale ma il loro sodalizio lavorativo è iniziato ben prima: Giancarlo Giammetti, imprenditore di 83 anni, è stato il compagno del grande Valentino Garavani che si è spento oggi a Roma all'età di 93 anni. La fondazione, non a caso, porta il nome di entrambi visto che Giammetti è cofondatore della maison e collaboratore artistico dello stilista cui è stato sentimentalmente legato fino alla fine. Attualmente, il socio è anche il presidente onorario del Valentino Fashion Group.

Giammetti entra in società

Nel 1957 Valentino fece una sorta di "salto nel buio", ossia la fondazione della sua casa di moda con alcuni soci. Rischiò la bancarotta, ma riuscì a risollevarne le sorti anche grazie all'ingresso di Giammetti dal quale non si sarebbe più separato: a Garavani spettò la parte creativa, a Giammetti quella commerciale. Al civico 23 di piazza Mignanelli, Roma, Valentino e il suo socio hanno aperto nel febbraio 2025 la Fondazione Garavani.Giammetti, con lo scopo di ospitare mostre di arte e moda e dare sostegno alla formazione di giovani stilisti.

Oltre alla sua attività come imprenditore, Giammetti ha portato avanti numerose iniziative culturali tra cui la fondazione L.I.F.E. per aiutare i bambini colpiti dall’HIV e l’Accademia Valentino che è stata creata così da rendere ancora più prezioso il linguaggio della moda intesa come cultura e far diventare la Capitale ancora più inserita nel sistema fashion. Anche se Valentino si era ritirato dalle scene pubbliche nel 2008, Giammetti ha portato avanti l'eredità di un marchio mondiale portando avanti molti progetti tra cui il "Valentino Garavani Archives", un archivio digitale che mette insieme centinaia e centinaia di materiali storici tra cui abiti e bozze. Sempre molto riservato, il socio di Valentino rimane assolutamente una figura di spicco per moda del nostro Paese per essere riuscito ad alimentare la vita e la continuità a un marchio famoso in tutto il globo.

"Disegna abiti anche di notte"

L'ultima mostra è stata quella inaugurata il 18 gennaio 2026, Venus-Valentino visto dagli occhi dell'artista portoghese Joana Vasconcelos. Il grande stilista non ha mai lasciato il suo lavoro nemmeno dopo essere uscito dai riflettori. " Disegna abiti anche la notte " aveva confessato Giammetti nel 2007. " Non mi piace la gente che ostenta i propri gusti sessuali. Inorridisco a vedere due uomini baciarsi in strada. Io e Giancarlo non ci siamo mai neppure sfiorati una mano in pubblico. E' una questione di stile ", aveva aggiunto.

La nascita di un impero

I due si sono incontrati casualmente al Café de Paris per non lasciarsi mai più. " È nato subito un rapporto personale. Lui incontrava difficoltà di gestione della sartoria. Ai tempi, non si chiamavano maison o company. Pur nell’incapacità dei miei 22 anni, mi è venuto naturale aiutarlo.

Siamo nati insieme, lui ha chiuso le vecchie società, ne abbiamo aperta una nuova e tutto è cominciato. Con la delusione dei miei: nel ’60, la moda non era vista come carriera per un figlio", raccontava Giammetti al Corriere qualche anno fa.