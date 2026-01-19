Addio a Valentino, Meloni: "Oggi l’Italia perde una leggenda"

È grande il cordoglio per la morte dello stilista Valentino Garavani. Il gigante della moda si è spento all'età di 93 anni nella sua residenza romana. Tanti, tantissimi gli omaggi della politica, a partire da quello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana. Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto" le parole della leader del governo sul suo profilo Instagram. "Con la scomparsa di Valentino l’Italia perde uno stilista di successo, capace di guardare oltre le tendenze e le convenzioni. Il mondo della moda gli deve grandi intuizioni e splendide creazioni" la nota del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Esprimo ai suoi familiari e ai collaboratori cordoglio e vicinanza".

"Con Valentino Garavani l'Italia perde un protagonista assoluto della moda mondiale. Il suo talento ha portato il Made in Italy sulle passerelle internazionali, rendendolo simbolo di stile, creatività e prestigio. Un'eredità che resterà nella storia. Ci ha lasciato un'icona del Made in Italy, che ha reso il nostro Paese un'eccellenza mondiale e la cui visione e la creatività hanno illuminato le sfilate in tutte le città. Sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi collaboratori" le parole del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Questo, invece, il ricordo del collega Matteo Salvini: "Maestro di eleganza, simbolo del genio italiano conosciuto in tutto il mondo. Il nostro Paese perde un protagonista assoluto dello stile e della creatività, inimitabile e insostituibile. Una preghiera". Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli: "Una storia grandiosa di caratura internazionale, di ingegno, professionalità e dedizione al lavoro: Valentino Garavani è stato per oltre mezzo secolo un simbolo indiscusso della creatività italiana. Con quel 'rosso' unico, divenuto cifra inconfondibile del suo stile, ha costruito un marchio inarrivabile. Non sarà mai dimenticato".

Lo stilista è stato omaggiato così dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: "Se ne va una vera leggenda, la storia del nostro stile e dell'eccellenza italiana che ha conquistato il mondo. Ciao Valentino". Sulla stessa lunghezza d'onda la segretaria Pd Elly Schlein: "Valentino Garavani ha contribuito a rendere grande la creatività italiana nel mondo, interpretando, con il suo lavoro, l'eleganza e la cultura del nostro Paese in modo unico e irripetibile. L'Italia perde un grande protagonista della moda, un simbolo internazionale di stile che ha ispirato e continuerà ad ispirare altri stilisti e creativi. A nome del Partito Democratico voglio esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari e a tutti coloro che gli sono stati accanto nella vita e nel lavoro". Tra i tanti messaggi anche quello del presidente della Toscana Eugenio Giani: "La scomparsa di Valentino Garavani rappresenta una grave perdita per l'Italia e per la moda internazionale.

Maestro di stile ed eleganza, ha contribuito in modo decisivo a rendere il Made in Italy un simbolo riconosciuto nel mondo. Alla sua famiglia e a tutti coloro che ne hanno condiviso il percorso umano e creativo va il mio più sentito cordoglio".