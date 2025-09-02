Vasco Rossi investe nella banca del socio di Donald Trump

Quando si parla di incassi non bisogna sottovalutare Vasco Rossi. Il cantante originario di Zocca ha sorpassato sia Ultimo che i Maneskin e, per quanto riguarda la voce incassi, è dietro solo a Renato Zero. La sua Giamaica srl ha infatti appena depositato il bilancio 2024 chiuso con 13,2 milioni di euro di incassi, in crescita importante rispetto ai 10,16 milioni di euro dell’anno precedente, mentre il guadagno è praticamente raddoppiato: l’utile netto è passato dai 1,23 milioni del 2023 ai 2,3 milioni dell’ultimo anno.

Ma la notizia più curiosa è nascosta dalle cifre. Spulciando tra i bilanci dal cantante di Vita spericolata, il quotidiano Open ha scoperto che da un anno una società immobiliare ha trasferito tutti i suoi beni e investimenti finanziari alla Glendower, "compreso un conto titoli del valore di 190.089 euro che Vasco aveva fatto aprire presso Charles Schwab, la banca che ha lo stesso nome del fondatore, uno dei più stretti amici e supporter dell’attuale presidente degli Usa, Donald Trump".

Un piccolo paradosso politico che non è passato inosservato. Vasco Rossi è sempre stato molto critico sia verso Donald Trump sia nei confronti di qualsiasi governo conservatore, compreso quello italiano. Un investimento "a destra" sicuramente contrario alla sua ideologia solitamente a sinistra dello schieramento. Questo, però, non nasconde le grandi capacità di investimento della rockstar italiana. Gran parte dei risparmi di Vasco è stata investita nel settore immobiliare, sia in Italia che all’estero. La sua cassaforte finanziaria include disponibilità liquide di circa 1,8 milioni di euro, immobilizzazioni finanziarie per 9,15 milioni di euro e terreni e fabbricati per 12,23 milioni di euro, parzialmente ammortizzati.

Inoltre, possiede quattro società controllate negli Stati Uniti, due a Miami e due a Los Angeles. Una delle quali ha deciso di affidarsi all'amico di Trump. Una figura considerata, evidentemente, molto affidabile dagli investitori.