Vasco Rossi a Los Angeles, paura per un incendio vicino alla sua casa

Ascolta ora 00:00 00:00

Los Angeles continua a bruciare. I giorni più difficili sembrano essere superati, ma roghi sporadici continuano a fare tremare gli abitanti delle zone colpite. Tra loro c'è anche Vasco Rossi. Nelle scorse ore il rocker di Zocca è arrivato a Los Angeles per verificare la situazione. Da anni, infatti, l'artista trascorre diversi mesi nella metropoli californiana e è proprietario di una casa, che si trova proprio a ridosso delle colline che sono state divorate dalle fiamme nelle scorse settimane. Neppure il tempo di sbarcare in aeroporto, però, che Vasco si è trovato a dover fronteggiare un principio di incendio nel parco della sua abitazione.

Il racconto dell'incendio

A documentare l'accaduto è stato lui stesso attraverso la sua pagina Instagram, dove ha raccontato cosa è accaduto appena arrivato negli States. " Ieri, appena sceso dall'aereo, ricevo un messaggio dalla mia p.m. americana Marina con scritto: 'Non venire… Non venire!'. Rimango sbalordito non capisco quindi la chiamo ", scrive Vasco su Instagram, parlando del principio di incendio divampato nel parco che si trova alle spalle della sua abitazione. " Mi risponde agitatissima e mi comunica che si era appena sviluppato un incendio all’interno del Griffit Park proprio sopra l'abitazione. Aveva visto le fiamme ", prosegue il rocker, raccontando dei concitati attimi vissuti dalla donna e da un altro collaboratore: " Lei e Lukas erano corsi a raccogliere le cose più importanti e preziose… Per lei i suoi animali… Per lui i dischi di backup di tutti i lavori dello studio di registrazione per caricarli sulle loro auto! Per fortuna sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo sotto controllo e spento l'inizio di un incendio, che sarebbe stato molto pericoloso. Dopo un paio d’ore tutto era tornato normale ".

Vasco parla della situazione a Los Angeles