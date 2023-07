"Ma vergognati...". Ennesima polemica sulla Ferragni in vacanza in Sicilia

Mentre la Sicilia brucia, Chiara Ferragni la guarda dal suo yacht di lusso che naviga in acque tranquille attorno alle isole Eolie. In vacanza senza suo marito, che invece in questi giorni si trova in Sardegna insieme ai figli, l'influencer non solo alimenta le voci relative a una separazione o, comunque, a una ennesima crisi tra i due ma si attira addosso l'ira di chi si sente preso in giro. Come tante altre persone, migliaia, che in questi giorni si godono l'esperienza di una vacanza in Sicilia, anche la moglie di Fedez condivide sui social le immagini delle sue vacanze. Legittime e in alcun modo contestabili, se non fosse che a pochi chilometri da lei la Sicilia va a fuoco, le città sono in emergenza e lei scrive: " Un buon lunedì ". E infatti, sentendosi presi in giro, i siciliani replicano: " Catania alla disperazione. Palermo circondata dalle fiamme. Ma per te, che ti trovi in Sicilia, ovviamente supplied, è un Good Monday... ma vergognati, Ferragni. "

Ovviamente non si chiede a Chiara Ferragni né di interrompere le sue vacanze né, tanto meno, di infilarsi in una tuta ignifuga e di andare a spegnere a mani nude i roghi. Quel che molti siciliani hanno recriminato all'infliencer è di non aver mostrato la minima empatia nei confronti del dramma vissuto dall'isola che la ospita, se non una storia social pubblicata dopo ore e ore di sollecitazioni, e comunque dopo averla fatta per Milano. Hanno senso queste polemiche? Forse no, perché una storia di un'influencer, seppur così nota, non cambia il corso degli eventi ma almeno dimostra sensibilità verso la terra che in queste ore l'ha accolta e a cui lei è legata, come ha spiegato proprio in una storia di pochi giorni fa. " Chiara Ferragni orgogliosa dice di essere per metà catanese, però sulla situazione disastrosa della città natale di sua madre il silenzio. Invece per la sua amata Milano City subito story ", commenta un utente.

Qualcuno ipotizza che dietro il silenzio social di Chiara Ferragni possa esserci qualche interesse legato proprio alla sua vacanza, che come spesso accade è legata a sponsorizzazioni e operazioni di marketing. Quale azienda vorrebbe che il suo marchio venisse legato a un evento distruttivo? Nessuna, ovviamente. E siccome nelle storie di Ferragni ci sono diversi marchi taggati, oltre a un vago "supplied", è chiaro che questa potrebbe essere una delle ragioni, insieme a un effettivo disinteresse.