"A Verissimo sì, da me no". È "guerra" per Manuel Bortuzzo conteso

La "guerra" tra i contenitori televisivi si combatte anche attraverso la contesa degli ospiti. Manuel Bortuzzo, attualmente, è uno dei più appetibili per la vicenda giudiziaria che l'ha coinvolto di recente. Il nuotatore sarà ospite domenica 27 aprile a Verissimo da Silvia Toffanin e la sua presenza, come sempre, è stata annunciata tramite i social. Tanti i messaggi di chi si è detto felice di questa intervista ma tra questi non si può annoverare quello di Luisella Costamagna, giornalista e conduttrice del programma Tango che va in onda su Rai Due che, al contrario, ha rilasciato un comunicato polemico. Ma cosa è successo?

Bisogna fare un passo indietro a qualche giorno fa, circa due settimane, quando l'ufficio stampa di Rai Due ha rilasciato un comunicato con il seguente annuncio: " Al divano Luisella Costamagna incontrerà il campione di nuoto e di forza e di coraggio Manuel Bortuzzo ". Ma chi segue il programma non ha mai potuto seguire l'intervista al nuotatore, perché Bortuzzo non è mai arrivato nello studio di Costamagna. " Mi è stato comunicato ieri alle 15, a intervista pronta, che non se la sentiva di venire. Nessuna scelta Rai di non mandarlo in onda ", ha scritto sui social la conduttrice quando i irumors si sono alzati ipotizzando che l'intervista fosse stata tagliata. La scelta di Bortuzzo è stata legittima, sta attraversando un momento personale molto difficile e quindi è comprensibile che non avesse voglia di parlarne pubblicamente. La vicenda si è chiusa così o, almeno, sembrava si fosse chiusa, perché è esplosa con forza in queste ore dopo l'annuncio della presenza di Bortuzzo a Verissimo domenica.

" Quindi a Tango non se la sentiva di parlare, e adesso sì? Tutte le scelte sono legittime, per carità, ma dare buca a un programma a due ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da più di un mese, è e resta una scorrettezza ", è il commento piccato di Costamagna. Il risentimento è compresibile per la giornalista, perché annullare un'intervista significa essere costretti a riempire il buco che lascia, spesso piuttosto ampio, e modificare tutta la scaletta per rientrare nei tempi giusti.

Difficilmente Bortuzzo parlerà dell'esternazione di Costamagna, anche perché probabilmente l'intervista è stata registrata prima dell'annuncio. Si attendono le dichiarazioni della conduttrice nella prossima puntata di Tango.