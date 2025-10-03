Dal Grande Fratello al matrimonio con Federico Bernardeschi: chi è Veronica Ciardi

Veronica Ciardi, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello, è tornata ad essere argomento di discussione dopo che il marito, il calciatore del Bologna Federico Bernardeschi, è stato ospite del podcast Passa dal BSMT di Guanluca Gazzoli, dove ha avuto modo di raccontare la storia d'amore con la Ciardi e la fatica che ha fatto per conquistarla.

Classe 1985, Veronica Ciardi è diventata famosa quando ha varcato la porta della casa più famosa d'Italia. Entrata nella decima edizione del Grande Fratello, nell'ormai lontano 2009, la Ciardi ha fatto discutere per la sua amicizia con un'altra inquilina della casa, Sarah Nile, con la quale aveva condiviso una relazione così intima da convincere il pubblico che le due avevano una storia d'amore. Ipotesi sostenuta anche dai baci che si sono visti all'interno della casa. Sebbene Veronica Ciardi abbia sempre sostenuto che quella con Sarah Nile era solo un'amicizia intensa e pregna di emozioni, il suo rapporto con la coinquilina del GF è rimasto uno dei più chiacchierati del reality show che, proprio nel 2025, è tornato alle origini con la scelta di far entrare nella casa solo "persone comuni" e non personaggi del mondo dello spettacolo.

La vita di Veronica Ciardi, però, cambia quando la sua strada incrocia quella di Federico Bernardeschi, ex tesserato di Juventus e Fiorentina. Come ha raccontato lo stesso calciatore nel corso della recente intervista, i due si sono conosciuti grazie a un'amicizia comune. La relazione è iniziata dapprima come un rapporto telefonico dal momento che il calciatore, in quel periodo, era in ritiro. Nonostante i due si sentissero spesso, chiacchierando per oltre due mesi, la relazione sentimentale ha faticato però a decollare a causa di un "pregiudizio" della stessa Ciardi, legato alla differenza di età. Veronica Ciardi, infatti, è più grande del suo compagno di quasi dieci anni e questo gap anagrafico ha fatto titubare l'ex gieffina, come ha raccontato lo stesso Bernardeschi. " Lei non mi voleva perché io ero troppo giovane e lei un po’ più grande e si era sempre rapportata a gente più grande," ha raccontato il calciatore, " Mi ha detto proprio: sei carino, sei bello, sei tutto quello che vuoi ma sei troppo giovane. Io però non ho mollato e alla fine c’è cascata".

I due hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente nel 2016, per poi prendere le distanze nel 2017, come entrambi hanno riportato sui loro account social. Nonostante la decisione, però, i due non sono riusciti a rimanere separati troppo a lungo, decidendo così di tornare insieme.

Nel 2019 è nata la prima figlia, Deva, mentre nel 2021, Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi hanno accolto la nascita della secondogenita, Lena. Infine, il 13 luglio dello stesso anno, i due hanno preso la decisione di sposarsi nel Duomo di Carrara - città di origine di Bernardeschi -, all'alba della vittoria del calciatore nel campionato europeo del 2020.