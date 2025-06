Vittoria Ceretti, il matrimonio con Matteo Milleri, il primo incontro con Leonardo DiCaprio: chi è la modella bresciana che ha rubato il cuore alla star di Hollywood

Alta, elegante, magnetica: Vittoria Ceretti è molto più di una modella italiana di successo. Classe 1998, originaria di Brescia, è diventata negli ultimi anni una delle top model più richieste al mondo. Ma se fino a poco tempo fa faceva parlare di sé soprattutto per le sue sfilate internazionali, oggi è al centro del gossip globale per la sua relazione con Leonardo DiCaprio, la star hollywoodiana per eccellenza. Ma chi è davvero Vittoria Ceretti? E come è passata dalle passerelle di Milano e Parigi alle prime pagine dei tabloid internazionali?

Gli inizi: da Brescia alle passerelle globali

Nata a Brescia il 7 giugno 1998, Vittoria Ceretti si è affacciata al mondo della moda a soli 14 anni, partecipando al concorso Elite Model Look. Il suo fascino androgino e raffinato, unito a uno sguardo ipnotico, ha subito catturato l’attenzione di scout e fotografi. Il salto di qualità arriva poco dopo: sfilate per Dolce & Gabbana, Valentino, Versace, Chanel, Dior, Fendi, campagne pubblicitarie internazionali e copertine di riviste come Vogue, Harper’s Bazaar e Numéro. Vittoria è diventata, in breve tempo, un’icona della nuova generazione della moda italiana.

Il matrimonio con Matteo Milleri

Nel 2020, a sorpresa, Vittoria sposa Matteo Milleri, musicista e DJ del duo elettronico Tale of Us, noto a livello mondiale per i suoi set eclettici e le produzioni visionarie. Il matrimonio si svolge in forma privata, in un’atmosfera intima ma raffinata. La coppia sembrava molto affiatata, unita da una comune passione per l’arte, la musica e la creatività. Tuttavia, la relazione non è durata a lungo. I due si sono separati in modo riservato, senza scandali o dichiarazioni pubbliche, mantenendo un profilo basso sui social.

L'incontro con Leonardo DiCaprio: da Cannes a… qualcosa di più

Nel 2023, i paparazzi iniziano a immortalare Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio in diversi contesti: prima a Cannes, poi a Ibiza, e infine negli Stati Uniti. Le voci di una frequentazione diventano insistenti, e nel tempo vengono praticamente confermate da apparizioni pubbliche sempre più frequenti. La loro relazione ha fatto molto discutere anche per un motivo non nuovo per DiCaprio: la netta differenza d’età (25 anni lei, quasi 50 lui). Tuttavia, le fonti vicine alla coppia parlano di un legame sincero, fatto di interessi comuni e di una forte complicità.

Chi è Vittoria oggi

Oggi Vittoria Ceretti non è solo una delle top model più affermate al mondo, ma anche una voce interessante della moda contemporanea. Attenta ai temi dell’inclusività, della sostenibilità e dell’autenticità, ha spesso parlato del lato meno patinato della moda, sostenendo la necessità di maggiore rispetto e consapevolezza nei confronti delle giovani modelle. Nonostante la relazione con DiCaprio le abbia portato un’esposizione mediatica mai vista prima, Vittoria resta fedele al suo stile discreto e sofisticato. Continua a sfilare, posare per i grandi marchi e coltivare la sua immagine lontana dagli eccessi.

Una star che resta se stessa

Vittoria Ceretti ha dimostrato di poter stare sotto i riflettori senza mai perdere la propria identità. Italiana, internazionale, moderna e riservata, è riuscita a farsi spazio nel mondo della moda con talento e determinazione.

Ora, con Leonardo DiCaprio al suo fianco, visti anche insieme al matrimonio di, è pronta a scrivere undella sua vita, sotto gli occhi di Hollywood e del mondo intero.