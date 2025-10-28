Chi è Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto che debutta come attrice

Vittoria di Savoia entra ufficialmente nel mondo del cinema. La primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e dell’attrice francese Clotilde Courau, a soli 21 anni, è stata scelta come protagonista del film “Toi + Moi, seuls contre tous”, tratto dall’omonimo romanzo di Emma Green, che uscirà in Francia su Prime Video nel 2026.

La notizia, riportata dal settimanale Gente, segna il debutto ufficiale della giovane principessa nel mondo della recitazione, dopo anni di formazione tra Parigi e New York.

Chi è Vittoria di Savoia

Nata a Ginevra nel 2003, Vittoria di Savoia è la primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau. È cresciuta tra Italia e Francia, ma oggi vive nel Regno Unito, dove studia Storia dell’arte e Scienze politiche. Nel 2019 suo padre ha abdicato in suo favore, designandola come erede della dinastia più antica d’Europa, ma Vittoria sembra voler costruire un percorso personale, lontano dai titoli e dalle formalità di corte. Appassionata di arte, moda e cultura contemporanea, ha già mosso i primi passi come curatrice e modella, dimostrando una forte indipendenza e un talento poliedrico.

Dalla recitazione al grande schermo

In un’intervista concessa a Madame Figaro, Vittoria ha raccontato il suo percorso artistico: prima la Scuola Superiore d’Arte Drammatica di Parigi, poi il Lee Strasberg Institute of Theatre and Cinema di New York, fucina di grandi talenti internazionali. Esperienze che si è pagata da sola, lavorando come modella e cameriera in pub e ristoranti, un dettaglio che rivela la sua determinazione.

" Ero spaventata all’idea di seguire le orme di mia madre ", ha confidato. " Ma quando sono salita sul palco, mi sono sentita improvvisamente compresa, viva e liberata ". Da quel momento, sostenuta da mamma Clotilde, si è gettata a capofitto nella recitazione. Il suo esordio cinematografico nel 2026 segnerà l’inizio di una nuova carriera.

Tra arte e impegno personale

Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 100mila follower, Vittoria alterna scatti di moda, mostre e campagne a cui ha partecipato. A settembre 2024 ha curato la sua prima mostra d’arte, dedicata agli artisti emergenti, confermando la passione per la creatività e il talento nel coniugare mondanità e cultura. Molto legata alla sorella Luisa, di due anni più giovane, Vittoria appare come una giovane donna cosmopolita e curiosa, divisa tra studio, arte e cinema.

Una principessa contemporanea

Erede di una delle famiglie più note della storia europea, Vittoria di Savoia sembra però distante dal ruolo tradizionale di principessa: parla diverse lingue, si mantiene con il proprio lavoro e

una donna libera, capace di costruire il proprio destino

coltiva sogni artistici. Nel suo futuro ci sono il cinema, la moda e la cultura, ma soprattutto la volontà di essere, come lei stessa ha dichiarato, "".