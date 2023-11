Vladimir Luxuria pazzo d'amore, pace fatta tra Mosetti e Federico Lauri, la gravidanza di Veronica Peparini

Settimana ricca di gossip sui personaggi noti di web e tv. C'è chi si è innamorato grazie a Ilary Blasi (Vladimir Luxuria), che sembra essere pronto ad allargare la famiglia (Peparini - Muller), chi fa pace sui conti pagati (Antonella Mosetti e Federico Lauri) e chi invece divorzia dal suo assistito (Annamaria Bernardini De Pace).

Vladimir Luxuria ha perso la testa. Chi è la nuova fiamma

L'aveva già anticipato a "Verissimo" (con tanto di battute della mamma: "Almeno ha i soldi?") Ma ora è confermato: Vladimir Luxuria ha perso la testa per un tedesco (pure lei) come l'amica Ilary Blasi. A dirla tutta sembra essere stata proprio la conduttrice dell'isola dei famosi (con lo zampino di Bastian) a fare incontrare l'ex parlamentare con uno dei migliori amici di Bastian Muller. Galeotta fu una cena organizzata dalla romana e dal teutonico boyfriend in quel di Roma dove è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine. " Trattasi di un giovane uomo di lingua tedesca (Danilo Zanvit Stecher) che lavora nel sociale. I due ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più" riferisce Oggi, ma Luxuria non si vuole sbilanciare e parla di "amicizia speciale ". Per non infastidire nessuno.

Amici, Veronica Peparini e Thomas Muller presto genitori?

Si mormora che la ballerina e coreografa Veronica Peparini - a 52 anni suonati - sia in dolce attesa non di uno ma bensì due bambini. Dopo avere vissuto una crisi profonda, l'ex insegnante di Amici di Maria de Filippi e il ballerino Andreas Muller potrebbero avere deciso ricominciare con un progetto di vita comune e allargare la famiglia. Il rumor è arrivato dal web (una segnalazione di "pancino sospetto") e l'imminente ospitata della coppia a "Verissimo" (domenica 4 novembre) sarebbe la conferma. Per il popolo social Andreas e Veronica, che si sono innamorati ad Amici, potrebbero fare il lieto annuncio su Canale 5. Vedremo.

Perché l’avvocato Bernardini ha mollato Totti nel divorzio

Nel divorzio Totti - Ilary c'è una sola certezza. La Blasi non parla ma in compenso Totti lo fa per tutti e due. Dopo la prima infuocata intervista rilasciata due mesi dopo l'addio all'ex moglie, il Pupone ha fatto nuove dichiarazioni sul desiderio di ritrovare un minimo di equilibrio con l'ex per il bene dei figli. Ma a quanto pare si tratta di una causa persa (per il processo c'è tempo) e lo si capisce dalle parole dell'avvocato Annamaria Bernardini de Pace, ex legale di Francesco, che al Corriere ha raccontato perché ha mollato Totti ancor prima di mettere piede in tribunale. “ È andata così perché c'era troppa gente attorno. E io sono una prepotente e voglio comandare ". Equilibrio, questo sconosciuto.

Pace fatta tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style

Sì, Antonella Mosetti e Federico Fashion Style hanno fatto pace e hanno sancito la ritrovata amicizia con una foto social. Poco importa che per anni tra i due siano volati stracci in televisione, sul web e per strada. In un batter d'occhio tra i due è riscoppiato l'idillio. Lo scontro in diretta da Barbara D'Urso? Solo un ricordo. L'ultima accusa di Federico Lauri a Belve ("Il suo problema è che non passa la carta di credito")? Acqua passata. Alla fine, l'ex starlette di "Non è la Rai” avrà pagato il fantomatico conto (600 euro), che l’hairstylist di Sanzio sosteneva gli fosse dovuto dalla Mosetti per un bel po' di extension (fatte male, a detta di lei). Così tutto è tornato come prima e giusto per ottenere un po' di visibilità la pace è stata sancita sui social network con una bella foto di rito. Furbacchioni.