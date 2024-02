"Voi che mi sapete capire...": la frase della Ferragni allarma i fan. È crisi con Fedez?

È crisi fra Chiara Ferragni e Fedez? Ormai i fan dei Ferragnez non fanno che porsi questa domanda con una certa apprensione, incapaci anche solo di sopportare l'idea che fra i loro beniamini possa essere finita. Nessuno in realtà sa davvero in che rapporti siano i diretti interessati, che almeno fino ad oggi smentiscono voci relative a conflitti e propositi di separazione, ma per i follower che osservano con maniacale attenzione ogni mossa dei Ferragnez, dai post alle foto condivise sui social, ci sarebbe ormai tutta una serie di indizi che fa pensare al peggio.

La frase sibillina (?) di Chiara Ferragni

Ed ecco che un nuovo post dell'imprenditrice digitale in drastico calo di consensi scatena il panico fra i suoi seguaci più convinti. In uno dei pochi messaggi pubblicati sui suoi account social, l'ex Blonde Salad scrive: " A voi che mi sapete capire, grazie! ". Apriti Cielo, tanto è bastato a far agitare i fan dei Ferragnez, che hanno subito fatto il collegamento con Fedez. Fedez che, fra l'altro, si è recato a Miami da solo per lavoro e anche questo ha destato non poche preoccupazioni nel popolo social.

Cosa avrà voluto dire Chiara Ferragni con quel "A voi che mi sapete capire, grazie!"? Non poteva soltanto essere un semplice ringraziamento nei confronti di chi ancora la sostiene nonostante la bufera mediatica e social che l'ha investita dopo il Pandoro-gate? No, per i seguaci della coppia d'oro si è trattato di un messaggio sibillino rivolto a Fedez.

Del resto, chi segue i Ferragnez dà davvero molta importanza a ogni singola frase pronunciata o postata sui canali social. Basti pensare al putiferio che si è scatenato dopo che la piccola Vittoria, mentre salutava il padre in procinto di partire per gli Stati Uniti, ha teneramente chiesto: "Ma poi torni?".

Segnali di crisi

Sicuramente Chiara Ferragni e Federico Lucia (Fedez) non stanno vivendo il periodo più felice della loro vita come coppia. Difficile che in casa Ferragnez ci sia tranquillità dopo lo scoppiare del Pandoro-gate e l'abbandono di tutti quei brand che un tempo collaboravano con l'ex Blonde Salad.

Un concreto segnale di attrito potrebbe essere, forse, l'assenza di Chiara alla festa di compleanno del padre di Fedez. A Milano ci sarebbero poi diverse voci che parlano di crisi nella coppia, una crisi che esiste da prima degli attuali problemi della Ferragni, e che sarebbe celata soprattutto per amore dei figli ancora molto piccoli.