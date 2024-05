Nicki Minaj viene arrestata in aeroporto: cosa è successo

Che sia una delle rapper più celebri in America e nel mondo è un dato di fatto. Nicki Minaj, in pochi anni, si è imposta come una tra le artiste più influenti e più controverse del nostro tempo. Starship e Pound the Alam sono alcune tra le sue hit più celebri che hanno poi consacrato il suo talento agli occhi dei fan. Resta comunque una donna dal carattere molto particolare e fuori dagli schemi. Lo conferma quanto è avvenuto nel corso della giornata del 25 maggio, presso l’aeroporto di Amsterdam, in cui Nicki Minaj è stata fermata dalle autorità per possesso di droga. L’artista che è rimasta molto indignata per quello che è accaduto, riporta tutto sui social in un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui racconta ciò che successo nelle fasi precedenti e successive all’arresto.

In merito all’arresto e come ha già rivelato anche la stampa americana, la Minaj è stata già rilasciata e sarà costretta a pagare una multa ma, come la stessa cantante ha affermato, afferma che c’è qualcuno che “voleva sabotare il suo tour”. Tutto è cominciato perché Nicki Minaj, diretta nel Regno Unito per un concerto a Manchester nell'ambito del suo tour mondiale, ha fatto scalo all'aeroporto di Amsterdam. Qui e durante i controlli è stata trattenuta dalle autorità con l'accusa di possesso di droghe (ma leggere). Dapprima, l’identità della donna non è stata rivelata dalla polizia, come ha fatto sapere Robert Kapel, portavoce della polizia militare, ma una volta che la Minaj ha condiviso il video sui social, la faccenda è diventata di dominio pubblico. "Non confermiamo l’identità di una persona in custodia, ma posso confermare che abbiamo arrestato una donna di 41 anni sospettata di aver tentato di esportare droghe leggere in un altro Paese - scrive il portavoce della polizia in una nota - Sembra che qualcuno sia stato pagato molto bene per tentare di sabotare un tour, dopo che tutto il resto è fallito " ha scritto poi Nicki Mina sui social.

È dopo la condivisione del video su Instagram che Nicki Minaj è montato il caso. “Stiamo facendo il possibile per provare a fermare questo tour – ha raccontato nella didascalia di accompagnamento al post su Instagram-. Ora hanno detto di aver trovato dell’erba e che un altro gruppo di persone deve venire qui per pesare i pre-roll.

Tenete presente che mi hanno preso le valigie senza consenso e il mio addetto alla sicurezza li ha già informati che quei pre-roll appartengono a lui” ha aggiunto la rapper. Ovviamente a causa di tutto questo, la data del tour sarà riprogrammato per un’altra data. Sulla questione ci sono ancora molte luci e ombre.