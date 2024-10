Il successo, gli amori, i figli. Mina e la scelta di abbandonare le scene

Nella vita di un artista può arrivare quel momento in cui, nonostante il grande successo, si decide di far calare il sipario sulla propria immagine pubblica. Chissà che cosa avrà pensato Mina Anna Maria Mazzini, al secolo Mina, quel 23 agosto del 1978, quando, lasciando di stucco il pubblico arrivato ad applaudirla, a fine concerto, dopo aver intonato "Grande Grande Grande", ha annunciato il ritiro definitivo dalle scene.

È un mercoledì sera quando la cantante, all’epoca la più famosa d’Italia, si esibisce nello storico teatro tenda Bussoladomani, a Marina di Pietrasanta, in Versilia. La fine dell’estate è nell’aria, fan e turisti di passaggio cercano di godere degli ultimi scampoli della bella stagione, ma ignorano che, dopo avere ascoltato le note di "Mille bolle blu" e "L’uomo per me", dovranno dire addio al volto della grande artista. Come racconterà successivamente il figlio Massimiliano Pani, quella sera presente all'ultimo spettacolo della madre, prima di salire sul palco, la tigre di Cremona catalizza l'attenzione del pubblico, tutti pendono dalle sua labbra, mentre lei è in ansia, ma molto abile a nascondere il proprio stato d'animo. Una curiosità: tra i presenti, c’è anche un uomo che diventerà una figura di spicco per il nostro Paese, l’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Torniamo a Mina. Dopo le ultime note, nessun ripensamento, chiuso il sipario, la gente è incredula. La scelta di dare un calcio alla fama appare incomprensibile, mentre oggi, in un'epoca in cui si sgomita per farsi notare sui social o in tv, si rivela rivoluzionaria. Tra le voci più iconiche della musica italiana e internazionale, Mina già nel 1972 aveva espresso il desiderio d ritirarsi dalle scena, salvo poi cambiare idea e comunicarlo, divertita, ai giornalisti. Di leggende metropolitane sulla sua "fuga", in particolare sulla decisione di trasferirisi stabilmente in Svizzera, a quel tempo ne circolano molte, tutte infondate. Invece, è proprio il desiderio di una vita privata e artistica autonoma che la spinge a Lugano, nel Canton Ticino, dove nel 1967 aveva fondato con il padre una propria casa discografica, la PDU.

L'addio alla tv e il ritiro a vita privata

L'ultima volta che Mina appare in televisione è l’11 maggio del 1974, nel varietà del sabato sera “Milleluci”, condotto insieme a Raffaella Carrà. Poi, l'addio definitivo alle scene quattro anni dopo. Abbandonati lustrini e paillettes, la cantante si ritira a vita privata probabilmente anche con l’obiettivo di raggiungere quella stabilità affettiva che le era venuta a mancare nei momenti di maggiore successo artistico. Mina,infatti, ha avuto una vita sentimentale piuttosto intensa. Il primo uomo legato a lei, e salito agli onori della cronaca rosa, è l’attore e doppiatore Corrado Pani (scomparso nel 2005), che l'artista ha amato quasi clandestinamente. Siamo negli anni Sessanta, l’uomo ha appena interrotto la relazione con la moglie, ma dal momento che in Italia il divorzio non è ancora stato legalizzato, lui e Mina sono costretti a nascondersi. Quando nasce il loro primogenito Massimiliano, la cantante teme di andare in giro con il passeggino perché ha paura di essere criticata e insultata dai fan che incrocia per strada. La storia d’amore con Pani finisce nel 1963, poco dopo la cantante si innamora del compositore Augusto Martelli, il loro legame durerà fino al 1970. Successivamente, instaura una relazione sentimentale con il giornalista romano Virgilio Crocco, che sposerà a Trevignano, sul lago di Bracciano. La loro unione, però, dura appena due anni e alla nascita della loro figlia Benedetta, avvenuta a novembre del 1972, la coppia è già separata. L’uomo morirà pochi mesi dopo in un incidente stradale negli USA. Dopo una relazione di tre anni con il discografico Alfredo Cerruti, l'interprete incontra quello che sarà l’uomo della sua vita, il cardiochirurgo cremonese Eugenio Quaini, al quale è ancora legata. Della cantante, in questi anni di assenza dalle scene, non sono mai state diffuse foto ufficiali, ma soltanto scatti rubati da alcuni paparazzi. Nelle poche immagini che abbiamo di lei, l’artista viene di solito immortalata con abiti scuri, capelli raccolti e occhiali da sole.

Il sodalizio con il primogenito

Mina con il figlio Massimiliano da bambino

Il figlio Massimiliano, 61 anni, oggi produttore, compositore e arrangiatore, collabora con la madre, ma non è il solo in famiglia, dal momento che anche suo figlio Axel, 37 anni, ha scritto dei brani per la nonna. La cantante è molto vicina ai giovani, tant'è che continua ad aggiornarsi sulle ultime tendenze musicali e ad apprezzare le nuove leve della musica italiana. All'inizio del millennio ha interpretato "Oggi sono io", brano con cui nel 1999 Alex Britti ha vinto la sezione giovani del Festival di Sanremo.

Anche grazie a quel brano, nel 2001 la cantante appare pubblicamente per la prima volta dopo tanti anni, questa volta sul sito web della compagnia telefonica Wind, dove vengono trasmesse le riprese di alcune sessioni di registrazione, tra le quali quella in cui interpreta, appunto, la canzone di Britti. Pare che la cantante si fosse presentata in studio per fare una prova, ma dopo il primo tentativo, i tecnici le hanno detto che era perfetta, non c'era alcun motivo per rifarla. Perché lei, da sempre, è l'artista del "Buona la prima!". Da queste immagini viene tratto il Dvd Mina in studio, che ottiene vendite record. In questi anni lontana dalle scene, Mina ha collaborato con Zucchero Fornaciari, Claudio Baglioni, Miguel Bosè, Ornella Vanoni e tanti altri.

Nel 2023, ha duettato con il giovane cantante Blanco, anche se si vocifera che i due non si siano mai incontrati, registrando in studi e momenti diversi. A 84 anni è ancora nel pieno della sua carriera, pronta a stupire con la sua voce iconica e quell'alone di mistero che negli anni l'hanno accompagnata, rendendola ancora più affascinante.