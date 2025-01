"Una volta strano, ma poi...". La rivelazione piccante di Ilary Blasi

Ilary Basi

A Ilary Blasi non piace farlo strano. Questa è una delle confidenze che la showgirl ha affidato alle telecamere di Netflix nella nuova serie "Unica". L'ex moglie di Francesco Totti da oltre un anno è fidanzata con Bastian Muller e pare che con il tedesco non ami sperimentare chissà quali follie nel rapporto intimo, anche se, dice, ha un buon rapporto col sesso. Francesco Totti è stato per anni suo marito, hanno avuto due figli, poi il matrimonio è naufragato nelle polemiche e nella guerriglia legale, ma la showgirl sembra non aver avuto particolari problemi da quel punto di vista con il fidanzato: " L'intimità con una nuova persona dopo 20 anni? C'è un detto: ‘scopa nuova, scopa bene' ".

Allusioni a parte, nel documentario incentrato sulla sua vita, Ilary Blasi parla di sesso a briglia sciolta: " Quando c'è attrazione di conseguenza viene tutto naturale. L'intimità è la cosa più naturale che c'è. Non ho trovato difficoltà ad adattarmi a un nuovo corpo ". Tuttavia, non ama sperimentare chissà quali nuovi orizzonti, preferendo la tradizione: " Sempre quello fai, non è che ti puoi inventare chissà cosa ". E poi aggiunge: " Tabù? Lo puoi pure 'fare strano', però posso dire una cosa? lo sto comoda a letto. Sì, una volta fa una cosa diversa, però con il classico non ti sbagli mai ". Blasi non entra nei dettagli ma non era nemmeno necessario. Evidentemente a corto di fantasia, o più pudica di quanto non voglia lasciar vedere, l'ex signora Totti resta comunque piuttosto abbottonata e pare non riveli particolari dettagli nemmeno alla amiche.

" Sì certo il racconto e le battute ci sono sempre state, ma niente più. Il sesso è divertimento, è leggero ", spiega la showgirl, che sembra non prendersi particolarmente sul serio nemmeno da quel punto di vista. Nel documentario Unica, andato in onda ormai quasi due anni fa, Blasi fresca di separazione parlò anche del sesso con Francesco Totti e, a suo dire, non era quello il problema nella loro coppia: " Andava tutto bene... Facevamo sesso regolarmente, forse anche di più di una coppia che sta insieme da vent'anni ".

avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c’erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato

Nel 2019, quando ancora sembrava andare tutto bene, almeno in apparenza, con il suo ex marito, Blasi mise però il coltello nella piaga in quell'aspetto del loro matrimonio, rivelando che