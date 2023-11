Il sesso, i rolex, il ricatto: Ilary Blasi senza freni

Provata, decisa, a tratti ironica, persino malinconica. La verità sull'addio a Francesco Totti, raccontata da Ilary Blasi nel suo docufilm per Netflix, è una narrazione unica, che segue un filo logico e temporale, raccontato con emozioni diverse, persino contrastanti. Nella lunga intervista davanti alle telecamere la conduttrice ha usato parole forti e si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'ex marito.

Le confessioni hot

" Andava tutto bene...Facevamo sesso regolarmente, forse anche di più di una coppia che sta insieme da vent'anni", confessa la Blasi all'inizio del docufilm, aggiungendo: "Eravamo sereni poi è iniziato questo periodo e i nostri incontri si sono fatti sporadici". Da fine ottobre il Pupone cambia atteggiamento nei confronti della moglie. È distante, arrabbiato. La accusa di averlo tradito con un ragazzo (del quale nel film non si fa il nome) e non crede alla storia del caffè, che Ilary gli racconta. Da quel momento la crisi è ufficiale: i paparazzi, le foto di Noemi, le accuse, i litigi, le prove e persino l'investigatore privato. Eppure, la complicità tra loro c'era ancora. "Il bello è che la sera prima di averlo scoperto a casa di Noemi mi cercava, sessualmente, e io ovviamente ho detto no". Ma è soprattutto sui Rolex che Ilary Blasi ha voluto chiarire come sono andati i fatti.

"Mignotta e pure ladra"

Si tratta della parte conclusiva del docufilm. Ilary Blasi racconta che a fine giugno si reca in banca per prendere i suoi orologi Rolex dalla cassetta di sicurezza. " Sono i miei regali e lascio i suoi", specifica lei ironizzando: " Lui parla di 'collezione' come se ne avesse chissà quanti. Quindi sono mignotta e pure ladra". Poi parte per una vacanza in barca in Croazia e per sicurezza decide di chiudere a chiave borse e scarpe firmate in una stanza. "Prendo il doppione perché conosco Francesco, ma solo dopo scopro che le porte blindate hanno più copie". Tornata dalla crociera, però, la stanza è vuota: "Mi ha lasciato scalza". A quel punto Francesco si fa avanti. La Blasi raccontato che Totti le propone uno scambio: "Mi dice: 'Ridammi i miei orologi e io ti ridò le tue borse'. Io gli dissi di no perché sapeva benissimo che quegli orologi me li aveva regalati" .

La scoperta nel soppalco