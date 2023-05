"Vorrei ballare con papà". La struggente sorpresa della moglie di Frizzi alla figlia

Il vestito da principessa, il pupazzo preferito stretto in una mano mentre Stella compie una giravolta su un palco tutto per loro. È un'immagine struggente quella che Carlotta Mantovan, compagna di Fabrizio Frizzi, ha affidato ai social network per raccontare un sogno diventato realtà. Quello della figlia Stella che ha potuto ballare, ancora una volta, con papà Fabrizio.

Sono passati cinque anni dalla prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi, ma il ricordo dell'amato conduttore è indelebile nella mente del pubblico. Volto simbolo della televisione italiana per il suo garbo e la sua estrema professionalità, Frizzi non se n'è mai andato davvero. Soprattutto per la sua famiglia, la compagna Carlotta Mantovan e la figlia Stella, che ha da poco compiuto dieci anni, cinque dei quali vissuti senza il padre. In occasione del decimo compleanno della bambina, Carlotta Mantovan ha voluto fare un regalo unico e speciale a Stella per ricordargli che suo padre Fabrizio è ancora al suo fianco.

Lo struggente post social

Durante la festa per i suoi dieci anni la piccola ha ballato con lo Sceriffo Woody Pride, il protagonista del film Toy Story, al quale Fabrizio Frizzi ha prestato la voce fino al 2014 nel doppiaggio del cartoon. Stella, vestita come una principessa Disney, ha danzato insieme al personaggio, che anche nei tratti del viso ricorda proprio Fabrizio Frizzi. Ballare con lui era il suo piccolo grande desiderio, ha confessato la madre Carlotta su Instagram, pubblicando il commovente scatto di Stella con Woody. " Te l'avevamo promesso ", ha scritto la Mantovan sulla sua pagina Instagram, facendo gli auguri alla sua bambina.