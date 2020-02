Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi, standing ovation all'Ariston

Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto oggi 62 anni. Il quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, a lui è andato il ricordo sentito e commosso di tutto il teatro Ariston in apertura della seconda serata del Festival di Sanremo. Subito dopo la gara dei giovani, Amadeus ha voluto omaggiare Fabrizio Frizzi - scomparso dopo una breve malattia due anni fa - con un momento speciale.

Fabrizio Frizzi era uno dei volti storici della televisione italiana. Nonostante la sua lunga carriera, costellata di successi e di grandi conduzioni, il presentatore romano non è mai riuscito a condurre il Festival di Sanremo. Un obiettivo ambito che invece ha avuto l'onore di raggiungere Amadeus, che all'amico e collega ha dedicato un pensiero di stima e affetto: " Lo dico senza alcuna ipocrisia e ne sono convinto. Se ci fosse ancora Fabrizio lo avrebbe sicuramente presentato lui questo 70esimo Festival ". Un augurio che ha scaldato il pubblico presente in sala, che si alzato in piedi per una standing ovation durata alcuni istanti. Poi l'invito a salire sul palco rivolto alla compagna di Frizzi, Carlotta Mantovani. " Il modo per omaggiare personalmente un grande amico e collega è quello di invitare e salutare la donna che lui amava - ha spiegato Amadeus mentre accoglieva l'ex Miss Italia - ti ho voluta qui per farti sapere che Fabrizio è sempre nei nostri cuori ".