Wanda si mantiene da sola, Belen presenta Elio ai figli, Damiano hot con Anitta

La pioggia e i primi freddi portano nuovi gossip alla ribalta della cronaca rosa. Tra chi balla per mantenersi da sola (Wanda Nara) e chi per trovare l'amore (forse, Lorenzo Tano), c'è anche chi ufficializza una relazione (Belen) e chi fa finta di averne una con una popstar (Damiano David).

Primo amore a Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle è appena cominciato e già si parla di un presunto flirt tra concorrente e insegnante (o almeno c'è chi ci spera). Di chi si parla? Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi) e la sua ballerina Lucrezia Lando. Vista l'età (27 anni lui, 26 anni lei) l'infatuazione ci starebbe pure e a giudicare dal feeling visto in pista (e persino in sala prove) i pettegolezzi sembrano potere avere un certo fondamento. Nella prima del programma Lando e Tano si sono dimostrati molto (molto) affiatati e qualcuno spera che la sintonia possa trasformarsi in qualcos'altro (in favore di auditel). Okay che ogni anno da Ballando esce una coppia, ma davvero vogliamo formarla alla prima puntata? Calma, calma.

Wanda Nara, tra Ballando e Mauro Icardi

Okay la malattia, la voglia di riscatto, mettersi alla prova e via proseguendo, ma se c'è una cosa che Wanda Nara proprio non gradisce e passare da mantenuta. Lo ha sempre detto e lo ha ribadito nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della sera, dove ha chiarito che non rinuncerà mai alla sua carriera per un uomo, neppure per quello della sua vita. " Non ho mai voluto dipendere da qualche uomo. E che nessuno mi possa dire: 'Questo non lo fai'. perché poi io lo faccio cinque volte ”. Neppure Mauro Icardi, che visti gli ingaggi sportivi potrebbe provvedere a lei (e persino a un harem). " Non ho mai pensato di lasciare la mia carriera, anche se mio marito guadagna molto più di me ", ha detto Wanda tirando corto. E intanto porta a casa il cachet per la partecipazione a Ballando con le stelle.

Belen presenta il nuovo compagno Elio ai figli

Belen ci riprova. Asciugate le lacrime per l'addio (l'ennesimo) a Stefano De Martino, la showgirl argentina ha voltato pagina accompagnandosi con l'imprenditore Elio Lorenzoni. Sui social network l'argentina lo mostra ai fan quasi come un trofeo, ma a lui sembra si debba la ritrovata serenità della Rodriguez. Tant'è che Belen ha deciso di affrettare i tempi facendo le presentazioni ufficiali in famiglia (no, i genitori li conosceva già), portando i figli - Santiago e Luna Marie - a pranzo fuori con Elio in un noto ristorante di Milano. Tutto documentato sui social: facce sorridenti, piatti prelibati e cento di questi giorni. Sperando che stavolta duri per sempre.

