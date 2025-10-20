William bandirà Andrea dall’incoronazione e dalla vita reale: i perché della scelta

È ormai insanabile la frattura tra la Famiglia reale britannica e il principe Andrea: un'esclusiva del Times rivela che il principe William è pronto ad adottare l'approccio più duro possibile nei confronti dello zio a seguito dei numerosi scandali che lo hanno coinvolto negli ultimi anni che hanno portato inevitabilmente a un distacco anche affettivo.

Quali provvedimenti

Sembra infatti che quando William sarà proclamato Re, ad Andrea sarà vietata la partecipazione all'incoronazione e a tutti i futuri eventi reali. Anche se il Principe di Galles, 43 anni, sembrerebbe essere stato "consultato" sulla decisione di privare il Duca di York (65 anni) dei suoi titoli, non è stato soddisfatto del risultato ed è ben consapevole che il "problema Andrea" sarà un suo problema futuro. Dopo anni in cui Andrea è stato coinvolto in scandali umilianti, William sta progettando di essere un monarca più spietato vietando allo zio di partecipare a tutti gli aspetti della vita reale, compresi gli eventi pubblici e privati ​​e la maggior parte delle occasioni di stato come spiega il quotidiano britannico.

Le motivazioni

l divieti che il principe William imporrà ad andrea sembrano derivare dal fatto che l'erede al trono di Re Carlo consiera lo zio una "minaccia" e un rischio per la reputazione della monarchia. Ma non è finita qui perché sembra anche William intenda bandire da tutti gli eventi reali Sarah Ferguson, l'ex moglie di Andrea, che si è schierata al fianco del reale caduto in disgrazia.

Negli ultimi giorni, l'ex Duca di York ha ammesso che le "continue accuse" contro di lui e il suo legame con Epstein, un condannato per reati sessuali, " distraggono dal lavoro di Sua Maestà e della famiglia reale ", scrive il Telegraph. Ma poi è arrivata anche la rinuncia al suo titolo. Con l'accordo di Sua Maestà, riteniamo che ora io debba fare un ulteriore passo avanti. Perciò, non utilizzerò più il mio titolo né le onorificenze che mi sono state conferite. Come ho già affermato in precedenza, nego con forza le accuse contro di me ".

La storia, comunque, non finirà qui: in un libro di memorie che verrà pubblicato questa settimana la signora Giuffrè, abusata da Epstein per quattro anni, ha affermato che Andrea " credeva che fare sesso con me fosse un suo diritto di nascita ".

Tra l'altro, alcuni giorni fa il ministero degli Interni inglese ha rivelato in esclusiva che Andrea aveva mentito pubblicamente quando aveva affermato di non aver più avuto contatti con Epstein dopo un incontro "finale" con lui nel dicembre 2010.