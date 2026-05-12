"William e Harry faranno pace". Chi è il mediatore scelto dalla famiglia reale

Sono più di tre anni che il Principe William e il Principe Harry non si parlano direttamente. Gli esperti di Famiglia Reale sono tutti concordi nel dire che i rapporti tra i due fratelli sono ormai inesistenti, la frattura che si è venuta a creare ha raggiunto dimensioni preoccupanti. L'ultima volta che i due si sono scambiati la parola – per quanto gelida – è stato in occasione dei funerali della Regina Elisabetta II, nel 2022. Da allora, ogni contatto si è interrotto.

Re Carlo, tuttavia, non ha mai fatto mistero di voler rivedere la sua famiglia nuovamente unita. Vorrebbe che Harry e i suoi nipotini si riavvicinassero a Palazzo, e sarebbe molto felice di vedere i propri figli riappacificati.

Stando a recenti indiscrezioni, il compito di far riavvicinare i Principi sarebbe stato affidato a Theo Roycroft, nuovo vicesegretario privato del sovrano. Roycroft è un avvocato e un diplomatico, e su di lui sono riposte le speranze di Buckingham Palace. Fra i suoi vari incarichi, ci sarà dunque anche quello – difficilissimo – di mediare tra William ed Harry e, si spera, giungere a una riconciliazione dopo oltre tre anni e mezzo di gelo.

Secondo Roycroft è tempo di arrivare a una soluzione e deve essere fatto urgentemente. Harry avrebbe dato più volte disponibilità a un chiarimento, ma William non perdona ancora il fratello minore per certe sue dichiarazioni. Pesa ancora quanto contenuto nel libro autobiografico Spare.

Re Carlo, però, sta facendo pressioni sul primogenito. Del resto, saper gestire le relazioni col fratello minore, potrebbe essere un buon test per William che, come futuro sovrano, deve anche essere capace di trattenere la collera e agire con diplomazia.

Roycroft conosce molto bene William, perché quando lavorava a Parigi si è trovato spesso a operare con il Principe di Galles. Ha organizzato il viaggio dell'erede al trono in Francia in occasione della riapertura della cattedrale di Notre-Dame, ad esempio.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.