Lo zio Tano, star dei social con il sogno di creare una scuola calcio a Pantelleria

Per tutti è lo Zio Tano, star di TikTok, Instagram e YouTube con oltre 3 milioni di follower che lo seguono per le sue prodezze calcistiche. All'anagrafe è conosciuto come Gaetano Cinà, palermitano classe 1971, un futuro da calciatore professionista se un brutto infortunio all'età di 17 anni non gli avesse rovinato per sempre il ginocchio con la rottura del crociato e del menisco. Gli infortuni hanno limitato la carriera e la possibilità di giocare in una squadra professionistica. La depressione ha fatto il resto, facendolo ingrassare, ma nonostante tutto da un po' di tempo - alla veneranda età di 53 anni - si diverte a creare reel con amici e familiari su un campetto disastrato di Pantelleria, dove si è trasferito da Palermo tanti anni fa con la famiglia. Il tocco aggraziato c'è sempre e nonostante la mole i tiri fanno vedere la qualità di chi a calcio sa giocare e se poi ad ogni gol c'è una vera e propria esultanza, gli ingredienti per la ricetta vincente sui social è fatta.

Il sogno



Negli ultimi mesi sono aumentati follower e ammiratori, su TikTok è una leggenda ed è apprezzato per la sua sincerità e per il sorriso sempre sulle labbra. Oggi Gaetano Cinà coltiva un nuovo sogno, con il progetto "The Dream", sta cercando di raccogliere fondi per regalare un nuovo campo di gioco ai giovani di Pantelleria, diffondendo così l'amore per lo sport. A dicembre sulla piattaforma Gofund.me, Gaetano ha lanciato la campagna crowfounding per regalare un campo a Pantelleria. " Come avrai notato il campo dove gioco è ridotto in condizioni disastrose - racconta -. Quel campo, però, non è solo il campo dove io mi esibisco ma anche quello dove centinaia di ragazzi fino ad oggi hanno dato il loro primo calcio al pallone. Io vorrei, con il vostro contributo, regalare ai ragazzi della mia isola un piccolo sogno: avere un nuovo centro sportivo che gli permetta di crescere insieme allo sport, come ho fatto io".