Più "Affari tuoi" e Infante promosso in prima serata

Per i tantissimi appassionati del giochino più amato dell'anno, Affari tuoi, e del suo conduttore Stefano De Martino, la buona notizia è che proseguirà fino al 28 giugno, quindi non chiuderà, come di consueto, ai primi di quel mese. Certo, è una scelta volta a tenere alti gli ascolti del primo canale. È questa una delle novità (non tantissime) del palinsesto estivo presentato l'altro ieri ai consiglieri del Cda Rai. Palinsesto che di base prevede - lo speriamo - meno repliche di fiction e più programmi in diretta, soprattutto di informazione.

Tra questi spicca il tentativo di portare in prima serata la trasmissione di Milo Infante dedicata alla cronaca del pomeriggio di Raidue, Ore 14, che sta ottenendo da tempo risultati così alti da convincere i piani alti della Rai a sperimentare quattro serate a giugno, al giovedì, a partire dal 12. Se il pubblico risponderà positivamente, la trasmissione potrebbe essere riproposta in autunno e andare a risolvere un problema che si protrae da tempo: il secondo canale, nonostante molti tentativi, è rimasto senza una prima serata di attualità.

Una scelta che, invece, farà ancora discutere (come lo scorso anno, quando ci furono infinite polemiche) è quella di affidare a Pino Insegno la conduzione del gioco preserale su Raiuno, Reazione a catena. A questo impegno si aggiunge un nuovo show su Raidue dal titolo Facci ridere, dedicato alle barzellette, che Insegno presenterà insieme a Roberto Ciufoli.

Per il resto, il palinsesto dei mesi caldi punterà sui cavalli di battaglia dell'infotainment. A Uno Mattina estate è stato confermato Alessandro Greco che terrà la guida insieme a Carolina Rey, mentre a Estate in diretta arriverà Greta Mauro, a fianco di Gianluca Semprini. Tornano inoltre Camper e Camper in viaggio. Pomeriggio del primo canale con la soap spagnola Ritorno a Las Sabinas.

Su Raitre ripartono Dilemmi con Gianrico Carofiglio e l'informazione con Filo rosso. Mentre Il caso è affidato a Stefano Nazzi. Federica Sciarelli con Chi l'ha visto? chiuderà la stagione il 9 luglio.

Per la musica, al solito protagonista dell'estate, risuonerà sul primo canale Tim Summer Hits (dal 13 giugno al 4 luglio) con Carlo Conti e Andrea Delogu. Per gli show, torna a giugno Chi può batterci? con i vip alle prese con prove di cultura e abilità guidati da Marco Liorni. Per la divulgazione non poteva mancare Noos con Alberto Angela che condurrà anche lo speciale di Ulisse su Hiroshima il 16 giugno. Dopo Affari tuoi tornerà nell'access (ora di cena) Techetechetè con una serata, al sabato, presentata da Bianca Guaccero.

Ovviamente, ci sarà poi tanto sport: le qualificazioni della Nazionale di calcio ai campionati mondiali, le fasi finali degli Europei Under 21

maschili, della nazionale maggiore femminile e il ciclismo con il Tour de France.

Poi gli appuntamenti consueti con Una serata per Padre Pio con Mara Venier, La partita del cuore con Eleonora Daniele e La Notte della Taranta.