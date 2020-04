Piante odorose, attrezzi e pareti verdi La primavera fiorisce (almeno) sul balcone

Camilla Golzi Saporiti

Dobbiamo rinunciare alla primavera all'aperto per il momento. Ma nulla ci vieta di portarcela a casa, dedicandoci al giardinaggio da interni. Un passatempo che può colorare di verde le giornate di quarantena. In più fa bene all'umore e alla vista. Impegna e dà soddisfazione. Appassiona i grandi e coinvolge i piccoli. Occupa il tempo e costa poco. Per cimentarsi nella coltivazione di fiori, piante, piantine ed erbette aromatiche da mettere su davanzali e balconi, per i più fortunati in veranda, terrazza o giardino, ma anche appesi alle pareti, appoggiati su mensole e tavolini, il kit di strumenti del mestiere è basico e probabilmente in parte già in casa. «Bastano guanti, paletta, forbici, innaffiatoio, vasi e sottovasi; vanno benissimo anche vecchi sacchetti in iuta o tessuto e le classiche balconette in ferro» dice Derek Castiglioni, talentuoso urban garden designer(www.derekcastiglioni.com). L'occorrente che manca, tipo sementi, bulbi, terriccio, fioriere per pareti verticali, ganci e tasselli, si può comprare con un clic su siti come www.leroymerlin.it (consegna gratuita per ordini di almeno 29 euro) e shop.viridea.it (consegna gratuita per ordini superiori ai 70 euro). Nell'attesa che l'ordine arrivi, si può cominciare con il prendersi cura di fiori e piante già in casa.

«Questo è il periodo della concimazione» ricorda Derek. E per farla faidate si può ricorrere a fondi caffè, bucce di banana o cipolla da far bollire come se fossero infusi, tenere a riposo per due giorni e poi usare per bagnare le nostre piante, facendo attenzione a non esagerare. A seguire, potatura di fiori secchi e foglie gialle: «assorbono inutilmente energia vitale che, invece, è bene concentrare sulle parti sane». Si passa così alla pulizia delle foglie. Con una mano sotto e un panno umido sopra a ogni foglia, si rimuove la polvere in superficie, nemica numero uno della buona respirazione dell'apparato fogliare. A questo punto, se ancora l'ordine non è arrivato, si può approfittare del tempo a disposizione della quarantena casalinga per osservare i segnali che le piante mandano all'esterno, come una macchia o un fiore appassito. Di solito non ci facciamo caso, presi dalla frenetica routine, ma ora possiamo dedicare più attenzione alle nostre amiche verdi. Come possiamo scambiarci qualche parola. «Dati scientifici che ne dimostrino l'effetto benefico non ce ne sono, ma male non fa di sicuro, io parlo con le mie» rassicura Derek. Arrivata la consegna, ci si può ispirare su Pinterest e sbizzarrire nella creazione di pareti verticali e vasetti di erbe aromatiche, tulipani e narcisi. Si lavora per strati. Dal basso, sottovaso, vaso con foro-sfogo; all'interno, strato per il drenaggio, tessuto o feltro separatore, terriccio e sementi. Due ganci alla parete e il mini bosco verticale è fatto. Alternativa amata dai bimbi, la coltivazione di lenticchie e fagioli nella bambagia o di avocado nel bicchiere. Qui i semi si recuperano prima e dopo il pasto e le istruzioni sui tutorial online.