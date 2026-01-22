La piattaforma lancia le produzioni nel nostro Paese (con molti volti noti)

Da Luca Argentero a Matilda De Angelis, da Alessandro Gassmann a Maria Chiara Giannetta, da Sergio e Pietro Castellitto a Elodie. E l'elenco è ancora lungo: Netflix ha assoldato gran parte del parterre del cinema e della fiction italiana e un buon numero di stelle musicali e sportive per la nuova stagione 2026 dedicata al nostro Paese. Decine di star chiamate per serie, film e show. È questa la strategia per il mercato italiano della superpotenza televisiva mondiale che, nella sfida dello streaming, mantiene la parte del leone: ha chiuso il 2025 con ricavi complessivi per 45,2 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto al 2024, e un utile di quasi 11 miliardi. E lo sarà ancora di più se alla fine si comprerà Warner Bros e HBO.

Vedremo, poi, se la scelta di nomi altisonanti si tradurrà in produzioni di qualità e in prodotti che soddisfano il gusto del pubblico italiano. Per ora, nei primi giorni dell'anno, il botto di attenzione e di ascolti è stato fatto dal documentario su Fabrizio Corona, uscito in timing perfetto, con un'operazione di marketing da manuale, con lo scandalo montato dallo stesso ex fotografo su Alfonso Signorini.

Nel corso del 2026 arriveranno sulla piattaforma dieci serie, cinque film e tre show di produzione italiana. "Sono davvero orgogliosa della spettacolare aggregazione di talenti che quest'anno darà il volto e l'anima alle nostre storie italiane - ha detto ieri durante la scintillante presentazione stampa tra stelle e tarocchi Tinny Andreatta, vice presidente per i contenuti italiani di Netflix - Una collaborazione che celebra soprattutto il valore distintivo dei loro percorsi artistici".

Si comincia già domani con la messa in onda de Il falsario, film con Pietro Castellito, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria che racconta la storia ambientata negli anni '70 di un pittore diventato uno dei più grandi falsari tra intrighi e storie d'Italia. Il 10 febbraio sarà la volta di una delle serie più attese, l'adrenalinica Motorvalley con protagonista Argentero, ex pilota impegnato ad allenare la giovane promessa del Campionato Italiano Gran Turismo: la passione per la velocità diventa una ragione di riscatto, di vita e di morte. A maggio arriverà un vero e proprio cult per gli appassionati di Zero Calcare: Due spicci. In questa stagione Zero e Cinghiale affrontano una crisi dell'amicizia. "Ma come si supera una rottura cosi? E io che ne so - risponde il solito spiazzante fumettista - io mi pongo le domande, mica so le risposte...".

In primavera è la volta del film Non abbiamo bisogno di parole, rivisitazione del film francese La famiglia Bélier, protagonista l'adolescente Eletta (interpretata dalla cantante Sarah Toscano) che, in una famiglia di persone sorde, non solo sente, ma scopre di avere una voce straordinaria. A giugno si vedrà la terza stagione del talent dedicato al rap: ai giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain si aggiunge Guè.

Per gli appassionati della serie La legge di Lidia Poët, non c'è ancora una data ufficiale per la nuova stagione in cui vedremo Matilda De Angelis impegnata a dimostrare il concetto di legittima difesa nel caso di una donna maltrattata dal marito. "Che direbbe Lidia Poët della società di oggi? Direbbe speravo meglio..." riassume in una battuta l'attrice il dibattito sulla tremenda attualità dei femminicidi.

Netflix esplora anche il mondo dei talent con Physical Italia: da 100 a 1, una specie di Giochi senza frontiere dove a sfidarsi in prove estreme sono cento gladiatori tra cui tanti nomi noti, da Federica Pellegrini (che ha partecipato quando non sapeva ancora di essere incinta) a Juri Chechi a Elisabetta Canalis.

Tra gli altri titoli in programma: Campioni con Gassmann allenatore di una squadra di basket di ragazzi handicappati, Il capo perfetto con Luca Zingaretti, Chiaroscuro con Pierpaolo Spollon nel ruolo di un consulente d'arte/investigatore, Senza volto con Edoardo Leo, Maschi veri 2, Minerva - la scuola con gli allievi di

un liceo militare impegnati nella ferrea disciplina, Storia della mia famiglia 2 (con Sergio Castellitto) e Suburramaxima.

Per lo sport in arrivo il Wrestling da aprile e la competizione tennistica Six Kings Slam a ottobre.